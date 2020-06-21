台南端午連假訂房已爆滿 比去年同期成長近一倍

國內的觀光旅遊在之前新冠肺炎疫情嚴峻之際，業績一落千漲，但如今卻大反彈，因民眾無法出國，國內旅遊因而受惠，台南市觀光旅遊局統計，去年6月台南旅宿業平均住房率約5成，但即將來臨的端午節連假，目前訂房已衝破9成。

台南市政府觀光旅遊局調查，108年6月臺南市平均住宿率約5成，而今年這一波端午連假的訂房率已一舉衝破9成，台南市旅館商業同業公會表示，各家業者訂房接單情形十分暢旺，因應國際疫情尚未止歇，國旅觀光潮率先湧現，景氣快速的復甦，使端午連假台南旅宿接單已近爆房狀態，暑假也即將爆滿，業者非常有信心期待搶下緊接而來的安心旅遊補助及振興三倍券龐大商機，對這段期間政府給予的支持協助也深表肯定。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，市府推出多項的迎賓優惠活動，像是6-8月住臺南抽百萬大獎、虎頭埤踩龍船及荷蘭村慶端午等活動，端午連假旅宿爆滿是暑假檔期旅遊的先行指標，暑假台南觀光肯定旺，要來台南好吃好玩的民衆動作一定要快。