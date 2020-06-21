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台南木工師傅巧手改造二手家具 轉贈職災勞工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府勞工局結合修繕志工，聯手將二手家具整修完成，送往職災勞工家中，讓這項勞工業愛心持續不中輟。記者謝進盛／翻攝
台南市政府勞工局結合修繕志工，聯手將二手家具整修完成，送往職災勞工家中，讓這項勞工業愛心持續不中輟。記者謝進盛／翻攝

端午節將至，台南市政府勞工局結合修繕志工，聯手將二手家具整修完成，今送往職災勞工家中，讓這項勞工業愛心持續不中輟。

勞工局官田區二手倉庫中，數十名台南市木工業職業工會志工，由木工工會理事長方程科帶領，近日來正在整理、維修數批來自台南市環保局藏金閣和民間捐贈的二手家具，準備將書桌和椅子運送至仁德區徐姓職災勞工。

徐姓案主工作中發生意外，造成身體損傷，也導致家中經濟支柱頓時倒下，徐姓案主育有2名子女，妻子為新移民。職災後經濟全由案妻一肩扛下，除了照顧丈夫、子女，還需要外出工作賺取薪資以維持家中開銷，目前案家經濟狀況不甚理想。在職災個管員訪視後，為讓子女有更好的學習環境，特提供二手家具倉庫中新改造完成書桌及椅子，以讓子女讀書環境能夠更加舒適。

勞工局長王鑫基表示，勞工局協助連結民間資源，秉持市長黃偉哲「希望家園」施政理念，在台南市木工業職業工會與台南市油漆工程業職業工會志工們的巧手下，將二手家具改造、修復再利用，以提供轄內有需要的弱勢勞工家庭使用，

職災 勞工局

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