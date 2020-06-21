AI客製化體適能 生達製藥成立肌力訓練站

國內藥品大廠生達製藥創立「達康樂活中心」肌力訓練站，今在新開幕台南柳營門市，邀請外界體驗AI客製化體適能肌力訓練系統，希望讓鄉親活得更健康、勇健。

生達製藥去年取得經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫(創新服務類)，今年初籌備「達康樂活中心」成立肌力訓練門市，雖遇到新冠肺炎疫情，但腳步未停歇，目前陸續於台南學甲、柳營、麻豆成立3家肌力訓練門市，強調個人化的量身訂做，以強化肌力，訓練核心肌群為主。

透過AI體適能肌力訓練系統，了解個人肌力狀態及肌肉質量，再提出個人專屬運動建議，由AI設備協助紀錄個人運動強度及改善狀況。

生達總經理范滋庭今邀請台南市市長夫人劉育菁、市府副秘書長揚智、柳營區長李宗翰、柳營區農會總幹事陳右欣等人，在達康樂活中心柳營門市，一起體驗台南首創AI客製化體適能肌力訓練系統，與會者對於新啟用一些健身設備實際體驗，彼此笑說真的該好好動動了。

范滋庭介紹相關設施時說，目前每站都有專業營養保健人員駐點，也提供適合個人運動與飲食建議，目前柳營門市會員最高齡82歲，也見到20歲以下會員。