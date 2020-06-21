AI客製化體適能 生達製藥成立肌力訓練站
國內藥品大廠生達製藥創立「達康樂活中心」肌力訓練站，今在新開幕台南柳營門市，邀請外界體驗AI客製化體適能肌力訓練系統，希望讓鄉親活得更健康、勇健。
生達製藥去年取得經濟部工業局智慧城鄉生活應用補助計畫(創新服務類)，今年初籌備「達康樂活中心」成立肌力訓練門市，雖遇到新冠肺炎疫情，但腳步未停歇，目前陸續於台南學甲、柳營、麻豆成立3家肌力訓練門市，強調個人化的量身訂做，以強化肌力，訓練核心肌群為主。
透過AI體適能肌力訓練系統，了解個人肌力狀態及肌肉質量，再提出個人專屬運動建議，由AI設備協助紀錄個人運動強度及改善狀況。
生達總經理范滋庭今邀請台南市市長夫人劉育菁、市府副秘書長揚智、柳營區長李宗翰、柳營區農會總幹事陳右欣等人，在達康樂活中心柳營門市，一起體驗台南首創AI客製化體適能肌力訓練系統，與會者對於新啟用一些健身設備實際體驗，彼此笑說真的該好好動動了。
范滋庭介紹相關設施時說，目前每站都有專業營養保健人員駐點，也提供適合個人運動與飲食建議，目前柳營門市會員最高齡82歲，也見到20歲以下會員。
生達表示，肌力訓練站陸續成立後，白天除一些銀髮族定期來運動，會員年齡層開始降低，原來，生活型態改變，運動不足的問題出現全民廣泛年齡層，已不是銀髮族專屬問題，肌少症有年輕化現象，也常見在中年人身上，在肌力訓練站裡面有「生理資訊紀錄系統」，可針對個人診斷，判別肌少症情況，設計出適當運動計劃，誠摯邀請大家一起來體驗如何正確運動。
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