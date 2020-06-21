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影／柯文哲牽陳佩琪走鐵軌 牽手曬恩愛

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
柯文哲牽陳佩琪走鐵軌曬恩愛、重心不穩。記者卜敏正／攝影
柯文哲牽陳佩琪走鐵軌曬恩愛、重心不穩。記者卜敏正／攝影

台北市長柯文哲、夫人陳佩琪及台北市府團隊，今天上午由嘉義市長黃敏惠等人陪同到嘉義市多個景點參訪，受到民眾熱情歡迎，參觀火車站前大白熊時，得知市府每2周幫大白熊換口罩的創意，他也笑得合不攏嘴，柯並和陳珮琪走鐵軌、曬恩愛，但他重心不穩、搖搖晃晃，還被陳珮琪「輕拍」嫌棄，最後笑笑表示「不玩了！」

柯文哲對於嘉義市文創公車及阿里山老火車經營都充滿興趣，不僅提問還提供建議，搭乘蒸汽火車檜木車廂，聽到阿里山林鐵處長黃妙修簡報，阿里山檜木車廂火車旅行，1張票僅350元丶都是滿座，他立即建議「應該滿了就漲」，讓現場笑聲不斷，黃妙修則說明檜木車廂除觀光運輸，也搭配舉辦各種文創旅遊。

黃敏惠並邀請柯文哲、陳珮琪夫妻逛文創市集，對於仿火車汽笛的文創木笛頗有興趣，眾人並攜手走資材所公園鐵軌，柯也在眾人建議聲中牽起陳珮琪的手走鐵軌、曬恩愛，但他重心不穩，還被陳珮琪「拍打」嫌棄，最後他牽陳珮琪搖搖晃晃走幾步後，笑著說「好了、好了，不玩了！」

柯文哲今天上午由嘉義市長黃敏惠等人陪同到嘉義市多個景點參訪，受到民眾熱情歡迎。記者卜敏正／攝影
柯文哲今天上午由嘉義市長黃敏惠等人陪同到嘉義市多個景點參訪，受到民眾熱情歡迎。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、台北市長柯文哲、夫人陳佩琪搭乘阿里山火車前和蒸汽老火車頭合影。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠、台北市長柯文哲、夫人陳佩琪搭乘阿里山火車前和蒸汽老火車頭合影。記者卜敏正／攝影
柯文哲搭乘蒸汽火車檜木車廂，對於火車經營充滿興趣，不僅提問還提供建議。記者卜敏正／攝影
柯文哲搭乘蒸汽火車檜木車廂，對於火車經營充滿興趣，不僅提問還提供建議。記者卜敏正／攝影

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