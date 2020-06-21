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中南部受琉璃蟻侵擾 專家：減少棲息地可降低數量
琉璃蟻有趨光性，常在晚上飛進中南部山區如南投縣、高雄市、嘉義縣民眾家中，嘉義大學農學院植物學系教授林明瑩表示，每年7、8月為琉璃蟻婚飛季節，有飛行能力的成蟲會到外建立新的蟻巢，建議民眾平時可注意不堆積雜物、竹子、水管等，減少琉璃蟻可築巢的地方。
林明瑩表示，琉璃蟻體長與黑螞蟻差不多約0.5公分，喜歡食用高蛋白質、高糖分的液體，如蚜蟲、介殼蟲排泄的蜜露或花蜜等，會在廢棄田地、竹子等有氣孔的隱蔽處築巢，當農民至果園工作，琉璃蟻受到驚嚇，會以強而有力的大顎咬農民肢體等部位。
林明瑩說，琉璃蟻不直接危害農作物，屬騷擾性昆蟲，無核准使用農藥，農委會針對琉璃蟻食性設計液態餌劑、餌站，以3%硼酸混合甜的液體製成，運用工蟻會將食物帶回巢穴餵食蟻后、和其他螞蟻的交哺行為，約3到5天就可滅巢，雖較難根治，但可逐漸降低巢數。
林明瑩建議，民眾在家中可先減少堆放雜物、水管等琉璃蟻會築巢的地方，並盡量不在桌上放甜的食物，如住家靠近山區，且受大量琉璃蟻侵擾，可向鄉鎮市公所申請餌劑，因液態餌劑在開放空間下會變質，如發現澄清液體變混濁就須更新餌劑。
國立彰化師範大學生物系教授林宗岐表示，危害中南部地區的琉璃蟻主要有2種，一種是疣胸琉璃蟻，危害範圍為中南部9縣市29個鄉鎮區，有北遷現象，而俗稱「飛蟻」的褐色扁琉璃蟻，侵犯地區以南投縣、台中市、嘉義縣、台南市和高雄市等16鄉鎮區為主，同樣有外擴情形。
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