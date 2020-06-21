嘉南大圳開圳百周年 祖孫三代踏勘同行

適逢嘉南大圳開圳100周年，台南社大台江分校民俗文化班師生，倡議政府規劃嘉南大圳國家緑道，今帶領30名學員，半搭車半步行，沿著山海圳國家綠道，走讀赤山龍湖巖，烏山頭水庫南北幹線等地，號召更多人響應。

一行人一早禮敬海尾大道公後，沿著山海圳國家綠道，走讀赤山龍湖巖，烏山頭水庫南北幹線、曾文水橋、茄拔天后宮、古直加弄圳源頭，同時使用開放地圖，比對台灣堡圖，了解台江滄海桑田變化。

學員王智瑢今特別帶著五歲女兒、妹妹和媽媽，一起參加踏溯嘉南大圳開圳百周年，沿著台灣山海圳綠道走讀，了解到赤山觀音與台江內海州仔尾的文化故事，了解到水利歷史文化和水路設計運作，從高到低的設計可以讓水運送到更遠的田，這是令人讚嘆的灌溉系統，全家人踏勘上了寶貴在地歷史課。

台江民俗文化種子師資王俊雄說，古稱直加弄的安定，大廟前的田仔埔，是小時候美麗的直加弄水圳記憶，有很多人在這裡採捕魚蝦，也是先民在此開墾，留給後代唯一還看得到歷史現場。

古直加弄圳通到今台南區安南區溪頂寮丶海尾，灌溉農田漁塭，透過古直加弄圳踏查，希望讓外界了解平埔族、安定里東堡的拓墾文化。而現有安定區保安宮內二塊石碑，也見證曾文溪水患治理，一個是道光年間、一個是日治大正4年，都是記載著築堤故事。