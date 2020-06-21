聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉南大圳開圳百周年 祖孫三代踏勘同行
適逢嘉南大圳開圳100周年，台南社大台江分校民俗文化班師生，倡議政府規劃嘉南大圳國家緑道，今帶領30名學員，半搭車半步行，沿著山海圳國家綠道，走讀赤山龍湖巖，烏山頭水庫南北幹線等地，號召更多人響應。
一行人一早禮敬海尾大道公後，沿著山海圳國家綠道，走讀赤山龍湖巖，烏山頭水庫南北幹線、曾文水橋、茄拔天后宮、古直加弄圳源頭，同時使用開放地圖，比對台灣堡圖，了解台江滄海桑田變化。
學員王智瑢今特別帶著五歲女兒、妹妹和媽媽，一起參加踏溯嘉南大圳開圳百周年，沿著台灣山海圳綠道走讀，了解到赤山觀音與台江內海州仔尾的文化故事，了解到水利歷史文化和水路設計運作，從高到低的設計可以讓水運送到更遠的田，這是令人讚嘆的灌溉系統，全家人踏勘上了寶貴在地歷史課。
台江民俗文化種子師資王俊雄說，古稱直加弄的安定，大廟前的田仔埔，是小時候美麗的直加弄水圳記憶，有很多人在這裡採捕魚蝦，也是先民在此開墾，留給後代唯一還看得到歷史現場。
古直加弄圳通到今台南區安南區溪頂寮丶海尾，灌溉農田漁塭，透過古直加弄圳踏查，希望讓外界了解平埔族、安定里東堡的拓墾文化。而現有安定區保安宮內二塊石碑，也見證曾文溪水患治理，一個是道光年間、一個是日治大正4年，都是記載著築堤故事。
學員林楊玉笑阿嬷表這次由兒子陪伴走水路，她說，透過相機拍照，將這些美麗水景保存，希望把路上看過的風景畫面，未來結合粉彩繪畫班課程，再一筆一筆畫出一幅一幅美麗的台江水畫作，將是很棒的走讀收穫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言