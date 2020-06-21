雲林家扶親子包粽玩藍染 創意無限慶端午

「你看我包的粽子，是長條狀的耶！」就讀幼稚園大班的小蓁，第一次體驗包粽子，充滿想像力的她，包出獨一無二的專屬粽子。安麗飛鷹家族志工黃麗娜，今天率18位志工陪伴雲林家扶兒童教育方案的24名親子提前慶端午。出身雲林的企業家沈金柱，更挹注10萬元扶助受助家庭急難救助金，讓弱勢家庭及學子獲得幫助。

端午節將至，大家提前聚在一起，來到虎尾堀頭社區包粽，對健康頗有研究的黃麗娜，除化身為故事姊姊說著端午節的由來，也教導少有機會包粽的親子們，以橄欖油炒的香菇、蝦米、栗子、油蔥酥及豬肉等食材，製作低卡健康粽，讓大家在互動中體驗樂趣，也吃進滿滿健康。

雲林家扶社工張妤慈表示，為讓家扶親子能留下難得印象，雲林家扶結合虎尾的毛巾產業，讓大家玩起「藍染」，不斷搓色、揉染色，再透過清洗後晾乾，每個人發揮創造力，製作自己的藝術毛巾，讓活動中充滿笑聲，也讓親子間更加密切和諧。

張妤慈說，此次永紡企業挹注10萬元，幫助「兒童啟力方案」推動更加順利。該方案以就讀幼兒園中大班之幼兒及其家長為主，結合「經濟補助」與「服務提供」，為受助家庭提供急難救助金。

「方案帶給家長理財及儲蓄觀念，一年來的課程讓我獲益良多。」家扶媽媽蔡佳玲分享。