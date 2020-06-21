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疫情影響拜拜減少 台南物資銀行也跟著告急

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市愛心實物銀行幫助許多弱勢家庭，圖為中西區的實物銀行。圖／本報資料照片
台南市愛心實物銀行幫助許多弱勢家庭，圖為中西區的實物銀行。圖／本報資料照片

台南市有3處實物愛心銀行，最近再增兩處的物資發放站，讓偏遠地區弱勢民眾領取更方便，台南市社會局表示，受到之前的新冠肺炎疫情影響，台南各家寺廟祭拜活動減少或延遲，以至於捐贈的物資減少，歡迎民眾主動捐贈，可洽愛心銀行溪南分行（06）2221119或社會局社會救助科（06）2995686。

台南市社會局之前在佳里區、中西區、新營區分別成立了實物愛心銀行-佳里分行、溪南分行以及溪北分行，最近在安南區與關廟區再增添兩處的物資發放站，社會局表示，目前溪北地區是以行動物資車的方式，以避免偏鄉的民眾要跑很遠才能拿到物資。

社會局表示，有別於過去物資是由社工主動發放，不一定是弱勢家庭想要的物資，在成立物資銀行後，各界捐贈物資到銀行內，但社工是依照弱勢狀況加以評估，給予點數，民眾可以利用點數兌換自己想要的物資，而且在發放的前一天，社工會詢問所需，再依照所需及點數配發，更符合所需，不過所需的項目仍有限制，不是什麼都可以。

社會局表示，台南市實物愛心銀行-溪南分行委託社團法人台南市ihope愛希望全人關懷協會辦理，自去年11月開辦以來累計服務已達3095人次，平均每月服務約220戶的弱勢家庭，提供白米、麵條、沙拉油、罐頭、奶粉、乾糧、尿布和民生日用品等愛心物資以及關懷慰問、福利諮詢服務等。

社會局指出，受到疫情衝擊影響，導致民眾工作收入減少，有物資需求的弱勢民眾大幅增加，原作為捐贈物資重要來源之一的寺院宮廟，也因防疫考量取消大部份的祭祀活動，致使捐贈物資大幅減少。過去宮廟捐贈是社會局物資的主要來源，特別是有些合作良好的宮廟會視社會局的物資需求購買，祭拜後再捐贈，讓祭拜的物資能發揮更大的功效。

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