「蚵豐村」引回憶 嘉縣長翁章梁分享與父故事

以嘉義縣東石鄉網寮村為主要拍攝地點的國片「蚵豐村」，探討宗教、父子、返鄉等議題，嘉義縣長翁章梁日前帶領縣府同仁、縣議員等人進戲院，以行動支持國片，並安排與導演林龍吟的映後座談會，翁章梁也感性分享觀後心得、與父親的故事等。

林龍吟表示，在這個時代，大家不知道該怎麼回來家裡，當有了自己的事業、自己的生活，重新回家卻彷彿成了外人，心情相當複雜，雖常在媒體周刊上看見「返鄉青年」的成功案例，但只有在地人才知道，如何在回到家鄉，遇到各種艱困難題時，選擇用自己的角度重新看這些事，才能再次堅持下去。

翁章梁分享電影中一幕父親出院後，看到自己的妻子與母親在門外剖蚵，問了一句「你今天剖誰的蚵仔？」讓他想起自己高中時，有次父母不在家，正好有人前來拜訪，對方說要拿工錢來給他父親，令他非常震驚，家裡不是有農地嗎，爸爸怎麼還在外面做工？

翁章梁表示， 蚵豐村真實的描述著台灣農漁業發展史中，產業變遷中所造成的衝擊，許多養蚵人家的第二代根本不認識這個產業，更不知如何「幫忙」，另一方面，也發現老一輩不希望讓下一代繼續養蚵，如同自己的父親也不期待自己繼續種田。