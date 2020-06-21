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張麗善回故鄉土庫馬光慶端午 愛心傳統粽在鎮上飄香

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善（中）與土庫農會家政媽媽們推薦大家包粽要選用在地食材，嚐起來最對味。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）與土庫農會家政媽媽們推薦大家包粽要選用在地食材，嚐起來最對味。記者陳苡葳／攝影

雲林縣土庫鎮農會數十名家政班媽媽，今天上午在馬光老人活動中心前大展身手，包著一顆顆傳統粽。為了鎮內近400戶弱勢家戶，媽媽們清晨5時就開始備料，選用在地的豬肉、香菇、花生及糯米，與時間賽跑，手腳俐落趕在中午前包完5000顆傳統粽，不僅讓傳統粽在鎮上飄香，也暖弱勢朋友的胃。

土庫農會已連續10年舉辦包粽關懷弱勢活動，年年此時，雲林縣長張麗善也會回到故鄉馬光過節。張麗善今天上午與大家一起包粽，不忘推薦「包傳統粽就是要用在地食材，吃起來尚讚啦！」

張麗善說，傳統粽裡的配料，每項都是雲林在地生產，口味不但富有在地滋味，也凸顯雲林農特產的優質。

「香菇要用滷的才會入味！」家政媽媽說，糯米也要先翻炒過，香氣才會出來，還有肥瘦適中的豬肉，這些食材搭在一起，就是最道地的傳統粽。

土庫農會總幹事黃萬聰表示，土庫是稻米、落花生的重要產區之一，曾於100年獲得全國十大經典好米獎。每年的包粽活動除有慶端午、關懷弱勢的意義，他也堅持不改變口味，希望以傳統滋味，呼籲民眾多食用國產米食與產地食材。

大家合力包好的5000顆傳統粽，會後也一一分送至鎮內17里，近400戶的中低收入戶及邊緣戶手中，提前送上關懷之情，暖他們的胃。

雲林縣長張麗善（中）、雲林縣議員王鈺齊（右三）及縣農業處長魏勝德（右四）帶著土庫農會家政媽媽所包的傳統粽，送給鎮內弱勢家戶。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（中）、雲林縣議員王鈺齊（右三）及縣農業處長魏勝德（右四）帶著土庫農會家政媽媽所包的傳統粽，送給鎮內弱勢家戶。記者陳苡葳／攝影
雲林縣土庫鎮農會數十名家政班媽媽將完成的傳統粽裝袋，準備送給鎮內近400戶弱勢家庭。記者陳苡葳／攝影
雲林縣土庫鎮農會數十名家政班媽媽將完成的傳統粽裝袋，準備送給鎮內近400戶弱勢家庭。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天上午回到故鄉土庫馬光慶端午，與鄉親一起包傳統粽。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天上午回到故鄉土庫馬光慶端午，與鄉親一起包傳統粽。記者陳苡葳／攝影

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