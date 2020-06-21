夏蟬羽化留痕跡 台南水道博物館處處見蟬蛻

台南山上花園水道博物館擁有廣闊的戶外空間及林木，近日館方人員在園區樹木上發現許多蟬蛻，顯示已進入夏蟬羽化高峰期，也提醒遊客把握機會觀賞都市少見的生態景觀。

山上花園水道博物館自去年10月開幕後成為台南的新興熱門景點，除了觀看古蹟原台南水道的相關建築及文物，廣闊的園區及優美環境也是吸引遊客的重要因素。不少遊客攜家帶眷，在林蔭處擺上野餐墊或小帳蓬，可在園區內享受一整天的放鬆式遊憩活動。

館方工作人員今天表示，最近在園區樹木上發現不少蟬蛻，甚至在一棵樹的樹幹上就可看到近10個，顯示園區內的豐富生態，也提醒了大家，近日正是夏蟬羽化的高峰期，區內處處可聽見蟬鳴。

館方工作人員表示，山上花園水道博物館位於平地與丘陵交接地帶，以往曾是苗圃用地，加上是水源管制區，長期沒有對外開放，少有大量人為活動與建設開發干擾，衍生出豐富多樣的動植物生態環境。遊客近日造訪時，不妨注意樹木上是否有沾著泥土，從背後裂開的蟬蛻，看看這在都市中少見的生態景觀。