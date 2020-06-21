琉璃蟻多到要關燈吃晚飯 中埔鄉公所申請餌劑滅蟻

嘉義縣竹崎鄉、中埔鄉、梅山鄉、義竹鄉等山區近幾年一到晚上，常有大量琉璃蟻因趨光性聚集燈下飛行，甚至飛進民眾家中，造成生活不便需關燈吃飯，為解決此問題，中埔鄉公所日前向農委會防檢局申請6000分餌劑、4000分樹棲型餌站，並舉辦防治宣導會，邀專家擔任講師望共同解決琉璃蟻困擾。

嘉義縣農業處表示，琉璃蟻會在竹林、木林及荒廢的田地等隱蔽性高的地方築巢，喜歡吃甜的液體，與會產生蜜露的蚜蟲、介殼蟲為共生關係，雖對農作物沒有直接危害，但數量龐大非常嚇人，農民踩到還會被咬，有中埔鄉民反映，前一晚投放藥劑，隔天就會發現燈管下聚集5到10公分厚的琉璃蟻屍。

中埔鄉長李碧菁今年向農委會防檢局申請防治資材，以3%硼酸混合甜的液體製成餌劑，利用工蟻會將食物帶回巢穴餵食蟻后、和其他螞蟻的交哺行為，約3到5天就可滅巢，戶外環境則可搭配樹用型餌站，針對樹棲型螞蟻的琉璃蟻進行防治。

中埔鄉農業課表示，自2017年起常有民眾反映琉璃蟻的問題，農委會防檢局及環保署去年邀專家協助鑑定與確認蟻害高風險區域，並提供餌劑與餌站等防治資材、辦理教育宣導工作，其中7、8月為琉璃蟻婚飛時節，提前設置餌站及餌劑可最大化降低琉璃蟻擾民情況發生。