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琉璃蟻多到要關燈吃晚飯 中埔鄉公所申請餌劑滅蟻
嘉義縣竹崎鄉、中埔鄉、梅山鄉、義竹鄉等山區近幾年一到晚上，常有大量琉璃蟻因趨光性聚集燈下飛行，甚至飛進民眾家中，造成生活不便需關燈吃飯，為解決此問題，中埔鄉公所日前向農委會防檢局申請6000分餌劑、4000分樹棲型餌站，並舉辦防治宣導會，邀專家擔任講師望共同解決琉璃蟻困擾。
嘉義縣農業處表示，琉璃蟻會在竹林、木林及荒廢的田地等隱蔽性高的地方築巢，喜歡吃甜的液體，與會產生蜜露的蚜蟲、介殼蟲為共生關係，雖對農作物沒有直接危害，但數量龐大非常嚇人，農民踩到還會被咬，有中埔鄉民反映，前一晚投放藥劑，隔天就會發現燈管下聚集5到10公分厚的琉璃蟻屍。
中埔鄉長李碧菁今年向農委會防檢局申請防治資材，以3%硼酸混合甜的液體製成餌劑，利用工蟻會將食物帶回巢穴餵食蟻后、和其他螞蟻的交哺行為，約3到5天就可滅巢，戶外環境則可搭配樹用型餌站，針對樹棲型螞蟻的琉璃蟻進行防治。
中埔鄉農業課表示，自2017年起常有民眾反映琉璃蟻的問題，農委會防檢局及環保署去年邀專家協助鑑定與確認蟻害高風險區域，並提供餌劑與餌站等防治資材、辦理教育宣導工作，其中7、8月為琉璃蟻婚飛時節，提前設置餌站及餌劑可最大化降低琉璃蟻擾民情況發生。
李碧菁建議，琉璃蟻喜歡在隱蔽性高的環境築巢，民眾可加強環境清理，在戶外農園落實清園，清除堆置的竹竿、枯枝等適合琉璃蟻築巢的環境，同時防治與螞蟻共生的介殼蟲或蚜蟲，並在居家環境周圍加強清除可能藏匿的廢棄物及隔間夾板等。
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