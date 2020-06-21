聽新聞
test
0:00 / 0:00
頑皮世界野生動物園 學甲、鹽水鄉親今免費
落實敦親睦鄰回饋地方，台南市頑皮世界野生動物園，今天針對學甲、鹽水區鄉親，只要憑身分證或戶口名簿證明，即可享免費入園參觀，上述兩區鄉親可把握今天前往。
位於台南學甲的頑皮世界野生動物園，園區約20公頃，是南台灣最大野生動物園，衛福部長陳時中5月底南下台南推廣防疫新生活，特別列為示範景點前往巡視，當時隨著阿中部長旋風，頑皮世界野生動物園也聲名大噪。
園方表示，基於回饋在地鹽水、學甲鄉親，在環境教育法通過後，每年選擇一天針對當地鹽水、學甲鄉親免費開放，推動迄今已近10年。
目前頑皮世界野生動物園有近300種、2000多隻動物，包括水豚、長頸鹿、藪貓、科摩多龍、羊駝、袋鼠、斑馬、駱駝、羚羊、龍貓、紅鶴、企鵝、大嘴鳥等。分成可愛動物區、非洲動物區、海洋世界區、兩棲爬蟲館、浣熊館、世界老鼠館、仙人掌公園區、鳳凰館等。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言