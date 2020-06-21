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頑皮世界野生動物園 學甲、鹽水鄉親今免費

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市頑皮世界野生動物園，今天針對學甲、鹽水區鄉親，只要憑身分證或戶口名簿證明，即可享免費入園參觀，上述兩區鄉親可把握今天前往。圖／頑皮世界野生動物園提供
台南市頑皮世界野生動物園，今天針對學甲、鹽水區鄉親，只要憑身分證或戶口名簿證明，即可享免費入園參觀，上述兩區鄉親可把握今天前往。圖／頑皮世界野生動物園提供

落實敦親睦鄰回饋地方，台南市頑皮世界野生動物園，今天針對學甲、鹽水區鄉親，只要憑身分證或戶口名簿證明，即可享免費入園參觀，上述兩區鄉親可把握今天前往。

位於台南學甲的頑皮世界野生動物園，園區約20公頃，是南台灣最大野生動物園，衛福部長陳時中5月底南下台南推廣防疫新生活，特別列為示範景點前往巡視，當時隨著阿中部長旋風，頑皮世界野生動物園也聲名大噪。

園方表示，基於回饋在地鹽水、學甲鄉親，在環境教育法通過後，每年選擇一天針對當地鹽水、學甲鄉親免費開放，推動迄今已近10年。

目前頑皮世界野生動物園有近300種、2000多隻動物，包括水豚、長頸鹿、藪貓、科摩多龍、羊駝、袋鼠、斑馬、駱駝、羚羊、龍貓、紅鶴、企鵝、大嘴鳥等。分成可愛動物區、非洲動物區、海洋世界區、兩棲爬蟲館、浣熊館、世界老鼠館、仙人掌公園區、鳳凰館等。

動物園 非洲 老鼠

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