北港高中 陳陽春藝術大樓啟用

從構思、規畫、建造到落成，歷經10年3任校長，雲林縣北港高中耗資8300萬的新建藝術大樓昨天揭牌啟用，並以為此大樓奔波勸募的傑出校友名畫家陳陽春之名，命名為「陳陽春藝術大樓」，國內藝文界齊聚一堂，見證歷史性一刻。

藝術大樓設計結合現代化與宗教氣息，以北港媽祖信仰元素，側邊牆面上以媽祖護衛將軍的「千里眼、順風耳」為意象，希望學生能開千里遠見、聽順風教誨。正面則以磁磚拼貼成北港溪流意象，象徵北港溪孕育北港，讓北港高中成為教育子弟的園地。

一樓設有「社區共讀站」開放供民眾使用，二樓有「大師展示中心」，陳列校友陳陽春大師及各種藝術名著，三樓是大型音樂廳，可容納340人，以陳大師「陽春」之名的意象設計，饒富極簡時尚風格，襯托出現代藝文空間。

校長傅國樑表示，大樓歷經呂培川、蔡孟峰及他三任校長，過程遇到不少困難，國際知名畫家陳陽春，得知母校興建藝術大樓面臨困境，捐贈諸多作品勸募並號召藝文界同心協，終讓大樓得以完成，為表達對陳大師的用心良苦，校務會議通過將大樓命名為「陳陽春藝術大樓」，表彰大師回饋母校之心。

外觀宏偉氣派的「陳陽春藝術大樓」設計充滿在地文化特色與風情，成為北港藝文新亮點，讓人感受歷史深度。剪綵啟用藝文界和教育界上百人聚一堂，立委蘇治芬、朝天宮董事長蔡咏鍀等各界各襄盛舉。