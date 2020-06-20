台南養蝦年產值7.5億 黃偉哲：力堵十足目虹彩病毒入侵

國內已有7個縣市螯蝦場及白蝦場檢出十足目虹彩病毒本土案例，台南市長黃偉哲今天下午由農業局長謝耀清陪同前往南區的養蝦場瞭解及關心蝦場養殖狀況及防疫工作的進行，請養殖漁民朋友們絕對不能掉以輕心，十足目虹彩病毒感染白蝦死亡率可達到八成，務必要加強各項防範工作。

黃偉哲表示，台南市配合中央進行抽驗，共檢測1場泰國蝦及8場白蝦，檢驗結果均未檢出病毒。蝦子是台南重要的經濟養殖物，同時也是台灣重要養殖物，十足目虹彩病毒侵襲，大家都非常緊張。農業局要和農委會配合來研究防治方式阻止病毒侵襲，畢竟已守住了非洲豬瘟，也守住了口蹄疫沒有繼續發展，讓台灣變成非疫區，現在更要守住十足目虹彩病毒的影響，守住滷肉飯，也要守住蝦仁飯和蝦子料理。

黃偉哲呼籲，雖然台南未檢出十足目虹彩病毒也没有傳出疫情，包括1、慎選健康好蝦苗，購入時隔離二周再放養。2、人車進入要管控，器具勤消毒，避免病原侵入。3、定期監控水質，確保養殖環境穩定。 4、每日觀察蝦子活力及健康狀況，發現異常立即送驗及處理。

農業局長謝耀清表示，台南市蝦類養殖產量每年約3700公噸，產值約7.5億，為國內重點養蝦地區。白蝦戶262戶（混養）、飼養面積為247公頃；泰國蝦20戶（混養）、飼養面積為16公頃，安南、七股、北門、學甲等地是台南市蝦類養殖主要區域。