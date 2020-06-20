黃敏惠「穿越時空」穿學生服參加宏仁女中畢業典禮

嘉義市長黃敏惠今天下午穿著宏仁女中學生制服，參加學校畢業典禮，受到師生、家長熱情歡迎，同學們驚喜高喊「學姐好」，她強調身為宏仁畢業生非常驕傲，也鼓勵所有畢業生勇敢做自己、展翅高飛，揮灑生命及人生美麗色彩。

黃敏惠致詞表示，今年宏仁畢業 典禮主題是「穿越時空」，因此她穿上這套制服回到學校，這套制服將帶著學生邁向未來，但卻讓她回到過去，讓她有滿滿回憶丶開心。

「我宏仁我驕傲！」黃敏惠笑著說，前幾天到新北市和侯友宜市長拍片，當天她就穿著這套制服一路從新北搭高鐵回到嘉義，一路上真的覺得很驕傲，黃敏惠的話未結束，現場立即響起熱烈掌聲。

她說，從宏仁畢業時也是懵懵懂懂、有些茫然，但她知道身上帶著宏仁給的滿滿養份丶教育和愛往前邁進，一路上也受到許多幫助，並走在正派、善良路上，之後仍和許多老師、同學聯絡，做的許多事都受到當初宏仁的教育學習指引。