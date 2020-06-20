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這位檢察長超親民 深入社區學習包粽子宣揚好政策

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林地檢署檢察長洪家原（右）贈送更生人親手栽種的木瓜給社區。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原（右）贈送更生人親手栽種的木瓜給社區。記者蔡維斌／攝影

雲林地檢署檢察長洪家原今天深入社區並坐下來和獨居老人一起包粽子，陪老人家有說有笑，阿嬤教檢察長怎麼包，肉粽才會紮實好吃，洪檢察長也用心學習，雖弄得滿手油漬，卻上了一堂溫馨的長照課，滿心歡喜，第一次和檢察長包粽子的阿嬤也超開心。

為讓社區更了解社會勞動人、更生人，雲林地檢署今天在虎尾鎮堀頭社區辦理「粽下福田，端陽有愛」，檢察長洪家原帶領主任檢察官江金星和更生保護協會與社會勞動人，幫社區媽媽包粽子，並再把熱騰騰的粽子分送給弱勢家庭，用愛種下一方福田。

檢察長洪家原說，很多人對易服社會勞動政策不太了解，易刑社會勞動人力投入村里社區服務，等於在社會服刑，一方面可免除短期入監難收教化實效，好的沒學到反而盡學些壞的，且也會造成監獄過度擁擠，因而才讓他們從事社區整潔、老人共餐食堂勞務協助等，創造三贏。

洪家原表示，去年度社會勞動人發揮專長，到各社區協助修剪花木、整理環境、油漆、修繕水電、老人送餐等，紓解人力短缺困境，在雲林縣20鄉鎮提供無償服務時數達6658人次、10萬7946小時，以最低基本時薪158元換算，共創造多達1705萬5468元價值。

更生人更能體會佳節倍思親的感受，因而洪檢察長帶領更生人、社會勞動人走入社區，榮譽觀護人協進會理事長李元豪也來共襄盛舉，更生人「阿傑」也贈送親手栽種的甜木瓜給弱勢家庭、獨居老人。

「料不必太多，但要包得紮實」洪檢察長坐下來和社區阿嬤一起包粽子，老人家邊包邊指導，教檢察長包粽的撇步，宛若一家人，溫情全包在粽裡，洪檢察長笑說，「吃粽不知包粽苦！」，他喜歡吃粽子，卻不知包一個粽子得費這麼大工夫，還弄得滿手油壓壓的。

經阿嬤熱心指導，洪檢察長一個接一個包得有模有樣，大家稱讚阿嬤「名師出高徒！」現場氣溫融洽，阿嬤說，她這一生頭一次和檢察長一起包粽子，今年買彩券一定包中。全場笑哈哈。

堀頭里長李萬壽也肯定社會勞動人協助下，讓社區整潔評比年年績優，許多髒亂的小空地，都變成社區口袋公園，老人送餐等許多社區服務樣樣做得好，打造老人幸福社區，他感謝雲林地檢署的協助。

雲林地檢署檢察長洪家原（右五）坐下來和社區阿嬤學包粽子，氣氛融洽和樂。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原（右五）坐下來和社區阿嬤學包粽子，氣氛融洽和樂。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原（前排右三）坐下來和社區阿嬤學包粽子，氣氛融洽和樂。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原（前排右三）坐下來和社區阿嬤學包粽子，氣氛融洽和樂。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原（左三）坐下來和社區阿嬤學包粽子，氣氛融洽和樂。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原（左三）坐下來和社區阿嬤學包粽子，氣氛融洽和樂。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原（右三）贈送更生人親手栽種的木瓜給社區。記者蔡維斌／攝影
雲林地檢署檢察長洪家原（右三）贈送更生人親手栽種的木瓜給社區。記者蔡維斌／攝影

粽子 更生人 獨居老人

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