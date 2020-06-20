台南環保局與慈濟簽署合作書 增加資源回收減少垃圾量

台南市環保局今天下午與慈濟慈善基金會簽署合作書，共同推廣環境教育、推廣減廢日、慈濟環保站納入回收地圖網、回收兌換活動及慈濟提供回收量。市長黃偉哲表示，台南資源回收全國第3，但不以此為滿，希望做到全國第1。

黃偉哲表示，今年初市府與慈濟基金會共同簽訂合作共善備忘錄，現又再見證環保局與慈濟簽署合作書，並具體提出五項推廣議題，成為全台灣第一個與慈濟簽署合作書的地方環保局。

他說，慈濟在屏東的資源回收做得非常好，增加資源回收量、減少垃圾是市府與慈濟合作共同的目標，期待一起合作讓社會更美好、資源更環保。

簽署儀式後，黃偉哲頒贈台南南資心回收站認證牌給安平、安南、仁德、麻豆、人和、新營等6處慈濟環保教育站。此活動為了讓弱勢的資收個體戶可以過好節，也與環保署合作贈送白米給362位弱勢資收個體戶，每人可在端午節前拿到6公斤的白米。

環保局長謝世傑表示，安南、仁德、麻豆、人和、新營等慈濟5處環保教育站，將於每周辦理回收兌換活動，民眾可在活動時間拿電池、筆電、平板電腦、電腦主機或螢幕等換取衛生紙、漂白水、洗衣精等民生用品，若是拿當月重點回收物者，再加贈精美小禮物，預估將辦理225場活動，可增加約67公噸的回收物，各站辦理日期及兌換方式可至資源回收全民動起來網站查詢(http://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)。目前台南市已經有3592處回收點，提供民眾方便的回收管道。