快訊

不開鍘！黃健庭婉拒監院副院長 國民黨：民進黨非真心借重人才

台南環保局與慈濟簽署合作書 增加資源回收減少垃圾量

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天與慈濟基金會簽訂合作書，市長黃偉哲見證。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局今天與慈濟基金會簽訂合作書，市長黃偉哲見證。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局今天下午與慈濟慈善基金會簽署合作書，共同推廣環境教育、推廣減廢日、慈濟環保站納入回收地圖網、回收兌換活動及慈濟提供回收量。市長黃偉哲表示，台南資源回收全國第3，但不以此為滿，希望做到全國第1。

黃偉哲表示，今年初市府與慈濟基金會共同簽訂合作共善備忘錄，現又再見證環保局與慈濟簽署合作書，並具體提出五項推廣議題，成為全台灣第一個與慈濟簽署合作書的地方環保局。

他說，慈濟在屏東的資源回收做得非常好，增加資源回收量、減少垃圾是市府與慈濟合作共同的目標，期待一起合作讓社會更美好、資源更環保。

簽署儀式後，黃偉哲頒贈台南南資心回收站認證牌給安平、安南、仁德、麻豆、人和、新營等6處慈濟環保教育站。此活動為了讓弱勢的資收個體戶可以過好節，也與環保署合作贈送白米給362位弱勢資收個體戶，每人可在端午節前拿到6公斤的白米。

環保局長謝世傑表示，安南、仁德、麻豆、人和、新營等慈濟5處環保教育站，將於每周辦理回收兌換活動，民眾可在活動時間拿電池、筆電、平板電腦、電腦主機或螢幕等換取衛生紙、漂白水、洗衣精等民生用品，若是拿當月重點回收物者，再加贈精美小禮物，預估將辦理225場活動，可增加約67公噸的回收物，各站辦理日期及兌換方式可至資源回收全民動起來網站查詢(http://epb2.tnepb.gov.tw/recycle/)。目前台南市已經有3592處回收點，提供民眾方便的回收管道。

慈濟 資源回收 黃偉哲

延伸閱讀

十足目虹彩病毒侵台 黃偉哲視察養蝦場

影／台中知名裕毛屋公益店今重新開幕 粉絲搶買客增3成

影／提名黃健庭被罵翻？黃偉哲：相信總統顧及各方聲音

影／黃偉哲到台中推銷台南芒果 大啖芒果冰美食秀

相關新聞

疫情解封 阿里山觀光回春遊樂區端節連假飯店訂房滿

疫情解封，嘉義縣阿里山觀光回春！國家森林遊樂區門票半票優惠，下周端節連假飯店訂房客滿，今天周末補班，遊樂區仍湧入近2千遊...

黃敏惠「穿越時空」穿學生服參加宏仁女中畢業典禮

嘉義市長黃敏惠今天下午穿著宏仁女中學生制服，參加學校畢業典禮，受到師生、家長熱情歡迎，同學們驚喜高喊「學姐好」，她強調身...

台南今年首場大型就業博覽會 2千多人求職過半工作有望

台南市政府勞工局今天在南台科大舉辦今年首場「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，邀請台積電、群創光電、榮剛材料、環球水泥...

台南芒果乾「開烘」！看中加工商機各地農會搶入代烘業

台南愛文芒果進入產季，南化區農會芒果市集6月1日率先開市，玉井區農會芒果市集今天開市，也宣告今年愛文芒果季開始了！而看中...

「鴿」就是厲害！義竹鄉鴿笭一哥超越去年破千分封冠

受疫情影響，嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季閉幕頒獎典禮延後，今天首次移師公所前廣場舉行，縣長翁章梁回鄉頒獎給總冠軍得主:後鎮村黃...

雲林縣整合性社區健康篩檢服務 7/11-9/20巡迴18鄉鎮市

雲林縣自2005年開始推行「整合性社區健康篩檢服務」，連續15年結合縣內醫療院所，規畫至各鄉鎮市進行口腔癌、結腸直腸癌、...

高階人事異動！台南市警局4個分局長 22日下午交接

警政署18日發布重要警職異動，臺南市警局第六分局長陳建民陞任台南市警局警政監，遺缺由內部調整如下，第五分局長陳錦文調任第...

台南龍崎偏遠山區今辦龍舟賽 9旬老阿嬤技壓小朋友奪冠

公辦民營的龍崎日照中心前年底開張，由財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會經營，服務山區偏鄉弱勢老人。位在龍船...

消防栓回歸自來水公司管理 台南市率先試辦

長期以來，消防栓的保養、維護，就如同捕蜂抓蛇一樣，外界既定印象認為消防隊員的工作，然而，依消防法第17條規定「保養、維護...

陳時中愛上嘉義縣！參加扶輪社贈保健醫療專車典禮

「人氣王」衛福部長陳時中，最近才接受嘉義縣長翁章梁邀請，到嘉義縣展開2天1夜振興觀光之旅，還與縣長同框宣傳日環食，上午又...

台南環河街廣場翻新！運河金色流域串聯河樂廣場新亮點

台南市政府為增加運河航線新亮點，將原本老舊的中西區環河街廣8廣場，整修成一座河畔型休憩廣場，並以早期台江歷史的「七鯤鯓地...

國慶煙火今年在台南登場 地點可望最快下周有眉目

今年國慶煙火將首度在台南登場，各界相當關注舉辦地點「獎落何處」，目前台南市政府提報安平、將軍、大港、七股、曾文溪口南岸等...

熱門新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

桃園市機車汰舊換新加碼補助9千元 名額只剩1600人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。