疫情解封 朴子市配天宮魔幻泡泡派對親子樂翻天

疫情解封，國內知名媽祖廟、嘉義縣定古蹟逾300年歷史的朴子市配天宮，上午在廣場舉行別開生面的魔幻泡泡派對，泡泡達人表演各式各樣的泡泡特技，觀眾樂翻天。配天宮新任董事長蔡承宗就任，新人新氣象，配天宮廣場，成為親子歡樂園，帶來人潮，場面熱鬧。

上午在廟埕廣場舉辦魔幻泡泡派對，首先由巾幗震天擊鼓樂團進行震撼的擊鼓開場表演，泡泡達人表演各式各樣的泡泡特技，小朋友們看到泡泡幾乎是興奮到極點，大朋友們看到那麼多種泡泡玩法，直呼超驚奇，整場活動歡笑聲不斷。朴子市長吳品叡與蔡承宗，與親子同歡。

蔡承宗說，幾年前他曾在太保市發生嚴重車禍，差點送命，是媽祖救了他的命。他感謝媽祖，要重現配天宮昔日風華，扛下重擔，抱持感恩、惜福喜捨的心，想為社會做點有意義的事，回饋社會。