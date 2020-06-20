疫情解封 朴子市配天宮魔幻泡泡派對親子樂翻天
疫情解封，國內知名媽祖廟、嘉義縣定古蹟逾300年歷史的朴子市配天宮，上午在廣場舉行別開生面的魔幻泡泡派對，泡泡達人表演各式各樣的泡泡特技，觀眾樂翻天。配天宮新任董事長蔡承宗就任，新人新氣象，配天宮廣場，成為親子歡樂園，帶來人潮，場面熱鬧。
上午在廟埕廣場舉辦魔幻泡泡派對，首先由巾幗震天擊鼓樂團進行震撼的擊鼓開場表演，泡泡達人表演各式各樣的泡泡特技，小朋友們看到泡泡幾乎是興奮到極點，大朋友們看到那麼多種泡泡玩法，直呼超驚奇，整場活動歡笑聲不斷。朴子市長吳品叡與蔡承宗，與親子同歡。
蔡承宗說，幾年前他曾在太保市發生嚴重車禍，差點送命，是媽祖救了他的命。他感謝媽祖，要重現配天宮昔日風華，扛下重擔，抱持感恩、惜福喜捨的心，想為社會做點有意義的事，回饋社會。
朴子市「手創工藝推廣協會」媽媽會員們，聘請九天民俗技藝老師教打鼓，組成「巾幗震天擊鼓樂團」，經半年苦練，練成鼓藝，在配天宮公演，獲觀眾熱烈掌聲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言