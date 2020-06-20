至誠獅會捐20萬給孩子的書屋 徐國勇：多喝咖啡助孩子

內政部長徐國勇今天下午偕獅友參訪台東「孩子的書屋」所經營的黑孩子咖啡館，並見證台北市至誠獅子會捐贈20萬元給書屋，做為孩子的基金。徐國勇說：「多喝咖啡，幫助書屋孩子」。

徐國勇表示，社會環境問題，產生許多不公平，這些不公平，可以用大家的力量讓它公平。台東書屋是希望這些弱勢孩子能得到更多的幫助與祝福，而黑孩子咖啡館就是能幫助書屋孩子的地方，大家來到台東，喝一杯咖啡，就是很好的鼓勵。

徐國勇與至誠獅子會獅友下午到黑孩子咖啡館參訪，獅友捐贈20萬元給孩子的書屋文教基金會，由陳爸的大兒子陳彥翰代表接受，並安排影片讓徐與獅友們了解陳爸創辦書屋的過程。