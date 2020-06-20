避免重蹈開心農場登革熱本土群聚！大里總動員清孳生源

每年的6到11月為登革熱流行期，台中市大里區公所擔心近日連續陣雨，雨後易產生積水容器孳生病媒蚊，為避免重蹈前年大里開心農場爆發113例本土登革熱群聚，今天上午8時起，大里區公所動員區內27里各里鄰長、志工、清潔隊、衛生所等加強清除登革熱孳生源，共有700多名居民響應。

台中市政府衛生局表提醒民眾，現正值登革熱流行季節，民眾應於每次下雨過後，持續落實「巡倒清刷」4步驟，一同消滅登革熱，「巡」視周圍環境、「倒」置不用的容器、「清」除廢棄容器以及「刷」洗容器內壁清除蟲卵，遠離登革熱威脅，避免疾病傳播。

疾管署統計資料顯示，台中市前年登革熱病例數全國最多，共152例，其中有113例本土登革熱群聚源頭為大里開心農場；去年降到70例，其中1例本土病例，今年至今5例，都是境外移入個案。