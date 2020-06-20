避免重蹈開心農場登革熱本土群聚！大里總動員清孳生源
每年的6到11月為登革熱流行期，台中市大里區公所擔心近日連續陣雨，雨後易產生積水容器孳生病媒蚊，為避免重蹈前年大里開心農場爆發113例本土登革熱群聚，今天上午8時起，大里區公所動員區內27里各里鄰長、志工、清潔隊、衛生所等加強清除登革熱孳生源，共有700多名居民響應。
台中市政府衛生局表提醒民眾，現正值登革熱流行季節，民眾應於每次下雨過後，持續落實「巡倒清刷」4步驟，一同消滅登革熱，「巡」視周圍環境、「倒」置不用的容器、「清」除廢棄容器以及「刷」洗容器內壁清除蟲卵，遠離登革熱威脅，避免疾病傳播。
疾管署統計資料顯示，台中市前年登革熱病例數全國最多，共152例，其中有113例本土登革熱群聚源頭為大里開心農場；去年降到70例，其中1例本土病例，今年至今5例，都是境外移入個案。
國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案技術研究員黃旌集博士說，病媒蚊埃及斑蚊分布在嘉義布袋以南，白線斑蚊全台都有，台中傳播的病媒蚊是白線斑蚊，二者習性不同，埃及斑蚊較為敏感，叮的人只要動一下就飛起來，通常要吸四到五人的血才會吸飽，白線斑蚊吸一個人的血就會吸飽，傳播風險不同。
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