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台南在地歷史沒注意到的小秘密 專家陳宏田明天告訴你

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南在地歷史有你沒注意到的小秘密 ，專家陳宏田明天告訴你。記者周宗禎／攝影
台南在地歷史有你沒注意到的小秘密 ，專家陳宏田明天告訴你。記者周宗禎／攝影

台南市永康區公所明天在永康區圖書館4樓舉辦「你沒注意到的永康歷史發展小秘密」在地文史講座，邀請台南大學文化與自然資源學系兼任講師陳宏田開講，由永康區發展最早的「大灣」地區講起，從大環境認識在地，看見永康不同時期的轄域變化，與每個時期的大灣各是什麼樣態、風貌。

陳宏田是在地大灣人，有「永康區開天宮志」、「臺南地區王爺信仰」、「南臺灣鄭氏時期人物祀神」等著作。講題根據他的一篇期刊「臺南縣永康里到永康市的轄域變遷」延伸而來，希望讓生於斯長於斯的永康在地人，能更深入了解永康在地的歷史及發展過程。

承辦的公所人文課表示，活動合辦單位「轉個灣工作室」由北歸大灣在地學子組成，今年獲得文化部「青年村落文化行動計畫」補助，以走讀、座談及製作在地刊物等方式，來重新探索故鄉，也讓在地民眾重新認識這塊土地。

區長張睿民表示，永康古名羌埔頭，發展歷史早，洲仔尾、大灣等地都有極具歷史意義的廟宇及遺跡，近年來因交通便捷及工商業發達的緣故人口大增，成為大型的工商都會區，人們卻常忽略了永康繁華背後的深層文化底蘊，所幸許多深耕在地的文史工作者，以及返鄉青年們仍持續發掘並宣傳在地文化，公所樂見其成，盡量提供協助，也歡迎有興趣的民眾至永康區圖書館臉書粉絲專頁，或永康區公所全球資訊網了解相關資訊。

文史工作者 圖書館 青年

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