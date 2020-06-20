台南今年首場大型就業博覽會 2千多人求職過半工作有望

台南市政府勞工局今天在南台科大舉辦今年首場「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，邀請台積電、群創光電、榮剛材料、環球水泥、生達化學製藥、臺南紡織等多家企業徵才，提供6383個工作機會，月薪3萬元以上職缺2929個，有兩千多人應徵，初步媒合率超過5成。

因應端午到來，與會貴賓「共同划槳」宣告啟動就業博覽會、象徵「團隊同舟共濟、同心協力相挺求職民眾，勇往直前、不怕困難」，祝福求職包中、就業成功。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任說，今年預定辦4場大型、2場中型就業博覽會，已辦超過100場以上小型及單一廠商徵才，多項就業講座、職場參訪、專人諮詢等服務。7月18日在南台灣創新園區將辦理中型徵才，今天會場提供履歷健檢、面試模擬、CPAS職涯諮詢、免費美髮、求職顧健康等多項貼心服務；為鼓勵參與者踴躍投履歷並有抽獎送好康活動，幸運得主有二度就業的曾小姐及投遞宣禹公司並當場錄取的楊小姐獲得知名餐飲提供的複合式餐券。

勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲感謝勞動部勞動力發展署雲嘉南分署、南臺科大及臺南市榮民服務處合辦。他說，就博會已邁入第十年，今年將主題改為「台南好生活 台南呷頭路」，除希望市民能在台南生活工作，更希望勞資同舟共濟，齊力為台南打拚，一起在台南好過活。