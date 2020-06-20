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擴大數位深耕效應 台南衛星城市成型

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育部推動數位深耕，台南市教育局建立培訓機制，希望擴大效應。記者鄭惠仁／攝影
教育部推動數位深耕，台南市教育局建立培訓機制，希望擴大效應。記者鄭惠仁／攝影

教育部推數位學習深耕計畫，台南市教育局也建立培訓機制，以數位深耕學校為種子部隊，鼓勵更多學校成為衛星城市，達到擴散效應，目前已有12所國中小加入。教育局表示，未來希望有1/4的國中小都能加入，落實數位深耕。

台南市被教育部遴選為數位學習深耕計畫的學校有台南女中、崇明、大成國中，以及大同、西門、海東國小。教育局資訊中心主任高誌健表示，數位深耕計畫的核心概念是跨領域，這也是108課綱所重視的，因此，鼓勵學校參與深耕計畫，即使未能獲得遴選，也能加入南市另創的子計畫，成為培訓學校。

這些數位深耕學校多數都已建立教學模組，因此每個月都會舉辦兩次工作坊，由種子部隊分享教與學的成果，並且每學期1次成果發表會。高誌健表示，因為是跨領域，參與的學校不論是老師的凝聚力或研發力都能提升，當參加不同計畫時都能掌握核心重點，獲得入選。

台南市教育局執行行動學習8年，共有1/4的學校參與，高誌健表示，數位深耕也希望能發揮擴大效應，有60多所學校加入。今年台南市有5所國中小是數位深耕學校，加入培訓機制的有12所，明年也將提報這些培訓學校，參加教育部的遴選，並讓更多學校加入衛星行列。

教育局 教育部 108課綱

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