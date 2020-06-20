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台南芒果乾「開烘」！看中加工商機各地農會搶入代烘業
台南愛文芒果進入產季，南化區農會芒果市集6月1日率先開市，玉井區農會芒果市集今天開市，也宣告今年愛文芒果季開始了！而看中芒果乾商機夯，各農會紛紛搶進代烘業務，玉井區農會斥資3千萬元打造農糧加工室，有5台烘乾機，今年開始為農民代烘；官田農會和山上農會代烘業務多年，每年都大排長龍，山上區農會目前擁有最多的7台烘乾機，在端午節過後將進入加工旺季。
玉井是愛文芒果的故鄉，玉井區農會在虎頭山下斥資興建農糧加工室，今年開始為農民代工烘製芒果乾，總幹事莊文洲表示，近年來芒果加工人力短缺越來越嚴重，費用也越來越高，除了農會自有品牌的芒果乾，幫農民代工除是服務外，也可省下削皮處理人工成本，代烘費是比照其他農會和民間業者。
官田區農會芒果乾烘製廠也開工，不少農民一天早就運來削好皮並切片的鮮芒果，排隊等著烘焙，整個烘製過程需要24小時烘足，官田農會採用傳統燒柴火的烘焙機器，帶有古早味芒果香，等到芒果進入盛產，5台烘乾機將會火力全開。
山上區農會加工廠也開始忙祿了，除了鳳梨乾，芒果乾也是主力，供銷部主任張瑞益表示，受到新冠疫情影響，今年水果價格都很疲軟，農糧署先前就要求全力投入加工，總幹事許弘霖也認為加工是穩定價格，照顧農民的方式，農會是責無旁貸。
山上農會今年第一批芒果乾已開工烘製，貨源主要來自南化外銷供果園，但目前愛文芒果產量還少，且第一期花缺少雨水，普遍有果實不夠大的困擾，張瑞益說，最近請3家供果園供貨，數量還拿不齊，預估在端午節過後，才會進入烘芒果乾的旺季。
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