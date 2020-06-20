雲林縣整合性社區健康篩檢服務 7/11-9/20巡迴18鄉鎮市

雲林縣自2005年開始推行「整合性社區健康篩檢服務」，連續15年結合縣內醫療院所，規畫至各鄉鎮市進行口腔癌、結腸直腸癌、子宮頸抹片檢查及乳癌篩檢等，並設置糖尿病共同照護網、設置心理諮商站、提供疫苗施打等服務，為不便至醫院做成人健康檢查的民眾把關健康。

衛生局長曾春美表示，今年因受新冠肺炎影響，整合性社區健康篩檢服務延至7月11日起至9月20日下鄉巡迴，免費為民眾健檢，除與台大雲林分院、斗六慈濟醫院、成大醫院斗六分院、若瑟醫院、雲林基督教醫院及中國醫藥學院北港附設醫院等配合，台北市雲林同鄉會也將於8月29日及8月30日號召旅外醫師返鄉義診。

曾春美說，40歲以上至64歲民眾每三年可做一次免費健檢，65歲以上民眾則為每年一次。除提供民眾各項篩檢及保健服務外，老年者加碼可做「心電圖」、「甲狀腺篩檢」及「失智篩檢」等檢查，達到疾病預防、早期發現、早期治療的效果。