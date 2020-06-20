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「鴿」就是厲害！義竹鄉鴿笭一哥超越去年破千分封冠

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季閉幕頒獎典禮，今天首次移師公所前廣場舉行，縣長翁章梁回鄉頒獎給總冠軍得主。圖／縣府提供
嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季閉幕頒獎典禮，今天首次移師公所前廣場舉行，縣長翁章梁回鄉頒獎給總冠軍得主。圖／縣府提供

疫情影響，嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季閉幕頒獎典禮延後，今天首次移師公所前廣場舉行，縣長翁章梁回鄉頒獎給總冠軍得主:後鎮村黃俞欽，黃去年也奪下總冠軍，今年一舉打破自己記錄，以1579分二連霸，成為名副其實鴿笭一哥。

今年賽鴿笭主題「鴿」就是厲害」！鴿笭賽參與積分賽鴿子公鴿為主，延續傳統，嘉義縣文化基金會與義竹鴿笭發展文化協會討論，今年新設70歲以上最佳精神獎及30歲以下有為青年獎，鼓勵傳承特有鴿笭文化相關產業。

黃俞欽說，高中接觸賽鴿笭，至今10多年，為爭奪榮耀，每天細心照顧鴿子，定時餵食飼料，避免感冒症狀，成功秘訣過年後天氣涼爽，以特殊調理中藥包加入飼料，增強鴿子體力，讓鴿子背木笭，早晚密集訓練，名次不是絕對，最重要的是享受娛樂過程，與鄰居搏感情。

偏鄉義竹每年農曆2、3月農閒，各聚落製作重量不一木笭，讓鴿子背上高飛一較高下，又稱「賽鴿笭」、「粉鳥笭」，凝聚村落居民感情，背木笭鴿子迎風飛翔「嗡嗡嗡」作響，十分有趣，比賽期間約2周至1月，成為義竹特色的文化活動。

文化基金會說，只要飛9吋以上難度較高鴿笭，都是「鴿笭王」，今年有27人獲得這項榮譽，基金會幫每隻鴿子拍沙龍照，製成獎牌，留下英姿，比賽暨頒獎結果，請上「嘉義縣文化基金會」臉書粉絲團及網站查詢。

嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季閉幕頒獎典禮，今天首次移師公所前廣場舉行，縣長翁章梁（右四）回鄉頒獎給總冠軍得主。圖／縣府提供
嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季閉幕頒獎典禮，今天首次移師公所前廣場舉行，縣長翁章梁（右四）回鄉頒獎給總冠軍得主。圖／縣府提供

嘉義 疫情 翁章梁

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