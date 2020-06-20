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影／台中知名裕毛屋公益店今重新開幕 粉絲搶買客增3成

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中裕毛屋公益店今天重新開幕，業者推出「台南禮讚」銷售各式台南特色優質產品，台南市長黃偉哲（左三）到場推銷台南農特產。記者趙容萱／攝影
台中裕毛屋公益店今天重新開幕，業者推出「台南禮讚」銷售各式台南特色優質產品，台南市長黃偉哲（左三）到場推銷台南農特產。記者趙容萱／攝影

國內知名的日系商品超市裕毛屋台中公益門市受疫情影響，在歇業二個半月後，今天重新開幕，吸引很多期待已久的粉絲光顧、採買，業者今天邀台南市長黃偉哲行銷台南芒果等農特產，明天邀請台中市長盧秀燕促銷台中荔枝等農特產。業者推估，防疫期間，很多消費者習慣在家煮，消費型態改變，裕毛屋台中公益門市重新開幕後，來客增加，業績上看三成。

裕毛屋董事長謝明達說，裕毛屋超市成立31年，擁有台中公益門市、台中崇德門市，主打80％日系商品超市，從2003年起，持續與日本各縣市政府合辦物產展。近年來公司推出100%無添加自製冷凍商品，青果、水產、畜產、家常菜等部門商品亦無委外加工。

謝明達指出，新冠肺炎疫情爆發後，雖台中公益門市、台中崇德門市業績、來客數增加，但考量消費者及門市工作人員的健康和安全，在不得不在今年4月6日先暫停營業，如今疫情緩和，裕毛屋台中公益門市今天重新營業。

台中裕毛屋公益店今天重新開幕，業者推出「台南禮讚」銷售各式台南特色優質產品，台南市長黃偉哲到場推銷，並且現場吃起店內獨賣、以整顆芒果切片冰凍的芒果冰，現場熱鬧滾滾；明天邀請台中市長盧秀燕推銷荔枝等農特產。

台南市長黃偉哲說，台中是全國第二大城市，也是中台灣最大消費地，他不但來台中行銷農特產、觀光，也邀請台中市長盧秀燕一起來推銷優質農特產品，來場大PK。

裕毛屋公益店長王裕光說，店內加工品有90%日本進口，日本今年3月11日後，日本來台農特產品需100%檢查，除了生鮮以空運縮短通關時間外，其餘物流通關時間拉長半個月到一個月，店內販售品項和歇業前一樣，品質更有保障。很多消費者防疫期間習慣在家煮，公益門市重新開幕後，來客增加很多，業績上看三成。

台中裕毛屋公益店在歇業二個半月後，今天重新開幕，吸引很多期待已久的粉絲光顧、採買。記者趙容萱／攝影
台中裕毛屋公益店在歇業二個半月後，今天重新開幕，吸引很多期待已久的粉絲光顧、採買。記者趙容萱／攝影
台中裕毛屋公益店在歇業二個半月後，今天重新開幕，吸引很多期待已久的粉絲光顧、採買。記者趙容萱／攝影
台中裕毛屋公益店在歇業二個半月後，今天重新開幕，吸引很多期待已久的粉絲光顧、採買。記者趙容萱／攝影

日本 疫情 盧秀燕

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