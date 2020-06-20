台南疫情解封首場實體就博會登場 媒合率逾5成

新冠肺炎疫情解封，又逢畢業季，台南首場實體就業博覽會今天在南台科技大學登場，現場湧進超過2000名求職者，初步媒合率逾5成。

2020「台南好生活 台南呷頭路」Part1就業博覽會今天在南台科大登場。這是新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情解封後台南首場實體就博會。

台南市政府勞工局統計，這場就博會提供6383個工作機會，其中2929個職缺薪資逾新台幣3萬元，現場湧進超過2000名求職者，初步媒合率逾5成。

這場就博會徵才廠商，包括台積電、群創光電、台南紡織、統一實業、奇美食品等，會場更設置「身障及中高齡就業專區」，提供90個職缺，由專人協助身障及中高齡者諮詢及就業。

勞工局今年預定辦理4場大型、2場中型就業博覽會，其他單位也將陸續辦理小型或單一廠商徵才活動。