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疫情解封 阿里山觀光回春遊樂區端節連假飯店訂房滿
疫情解封，嘉義縣阿里山觀光回春！國家森林遊樂區門票半票優惠，下周端節連假飯店訂房客滿，今天周末補班，遊樂區仍湧入近2千遊客，停車場停滿車輛，看到大批遊客回來了，飯店業及商家笑逐顏開。
高溫炎熱，許多民眾紛紛上山避暑，在遊樂區經營飯店的嘉義縣旅館公會理事長陳昆茂說，疫情爆發初期，遊客不敢上山，後來訂房雖逐漸回升，但清明連假被中央疫情指揮中心列為警示區，觀光重創。
業者咬牙苦撐，好不容易盼到疫情解封，觀光局安心旅遊將在下月上路，遊客回籠，但目前還是以自由行遊客為大宗，旅行團遊覽車少，假日有數千遊客上山，端節連假下周4至周六，遊樂區10多家飯店訂房客滿，假日也有數千名遊客上山。
陳昆茂說，嘉義縣54家合法飯店旅館，受疫情衝擊，觀光局對飯店旅館及員工紓困，暫時止血，預估下月旅行團遊客會增加。嘉義林區管理處為協助觀光業振興吸客，從10日起宣布阿里山「仲夏森遊」啟動，門票半價再享優惠。
防疫新生活，來阿里山遊樂區森呼吸新鮮空氣又避暑，林管處結合森林遊樂區商店、旅館、賣店、遊園車等業者，推出「仲夏森遊」促銷活動。活動間到8月31日止，入園全票半價只要100元，住宿園區內旅館、商家用餐及購物消費再享折扣，避暑勝地吃住行旅都划算。
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