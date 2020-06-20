快訊

取締龜速車 蘇花改今起最慢不能低於50公里

扯！男法官被女法官控妨害秘密 桃園地檢搜索桃園地院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南龍崎偏遠山區今辦龍舟賽 9旬老阿嬤技壓小朋友奪冠

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
龍崎偏遠山區龍船日照中心今辦另類龍舟賽，9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏得冠軍。記者周宗禎／攝影
龍崎偏遠山區龍船日照中心今辦另類龍舟賽，9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏得冠軍。記者周宗禎／攝影

公辦民營的龍崎日照中心前年底開張，由財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會經營，服務山區偏鄉弱勢老人。位在龍船里的日照中心今天舉辦「第一屆龍船盃趣味龍舟賽」，18位82歲到94歲老人家與23名龍船分校小朋友同場較勁，看誰能以扇子搧風，讓水箱上小紙龍舟前進，結果從小務農的90歲黃洪顧阿嬤技壓小她80多歲的小朋友，贏得冠軍。

黃洪顧贏了比賽意猶未盡，還想再玩，照服員要拉她離開的時候，她扶著桌子不走說「別吵，還要玩」，還拒絕交出扇子，惹來觀眾笑聲不斷，再玩一次還是以快扇勝出。

龍崎日照中心董事長黃碧恭，也頒發獎學金給分校4名畢業生張凱萍、卓庭暄、蘇郁芳、李阡玄。

黃碧恭表示，萃文基金會承接辦理日照中心，目前可服務人數30名失能或失智長者日間照顧服務，由社工、護理、照顧服務員等組成專業團隊，並提供園藝、韻律、復能、懷舊、藝術、美食等單元活動，於溫馨寬敞明亮的活動空間，共同來照顧陪伴長者白天生活。

龍崎日間照顧中心業務社工机慈惠說，龍船里活動中心1樓空間，開辦日間中心，要感謝區公所爭取補助改善設施景觀；也因日照中心位於龍崎國小龍船分校旁邊，平日孩子們於操場活動時的笑容與活力，也能感染長者們。

今天比賽前，龍崎國小龍船分校學生還表演武術與「餐盤營養操」，給老人家觀賞，也藉活動學習服務失能與失智長者。

依國際定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到20%稱為「超高齡社會」，龍崎區65歲老年人口比率為27.98%已是超高年齡社會。因龍崎區許多長者早年受教育程度有限，日照中心就像失能長者的幼稚園，也藉著活動的舉辦活化長者及孩子間的代溝。

龍崎偏遠山區龍船日照中心今辦另類龍舟賽，9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏得冠軍。記者周宗禎／攝影
龍崎偏遠山區龍船日照中心今辦另類龍舟賽，9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏得冠軍。記者周宗禎／攝影
龍崎日照中心與龍船分校今合辦活動。記者周宗禎攝影
龍崎日照中心與龍船分校今合辦活動。記者周宗禎攝影
龍崎偏遠山區龍船日照中心今辦另類龍舟賽，9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏得冠軍。記者周宗禎／攝影
龍崎偏遠山區龍船日照中心今辦另類龍舟賽，9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏得冠軍。記者周宗禎／攝影
9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏了比賽還要再玩，不願離場。記者周宗禎／攝影
9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏了比賽還要再玩，不願離場。記者周宗禎／攝影
分校小朋友表演武術。記者周宗禎／攝影
分校小朋友表演武術。記者周宗禎／攝影
9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏了比賽還要再玩，不願離場。記者周宗禎／攝影
9旬老阿嬤黃洪顧手腳俐落更勝小朋友，贏了比賽還要再玩，不願離場。記者周宗禎／攝影
分校小朋友表演武術。記者周宗禎／攝影
分校小朋友表演武術。記者周宗禎／攝影
分校小朋友表演武術。記者周宗禎／攝影
分校小朋友表演武術。記者周宗禎／攝影

老年人口 社工 失智

延伸閱讀

台南龍舟賽23日登場 採實名制登記

疫情解封嘉義縣龍舟賽不恢復 活動費改買新龍舟

影／龍舟賽不只是龍舟賽 頭屋國中創意龍舟4.0寓教於樂

龍崎牛埔自然地景 9月將成真

相關新聞

國慶煙火今年在台南登場 地點可望最快下周有眉目

今年國慶煙火將首度在台南登場，各界相當關注舉辦地點「獎落何處」，目前台南市政府提報安平、將軍、大港、七股、曾文溪口南岸等...

疫情解封 阿里山觀光回春遊樂區端節連假飯店訂房滿

疫情解封，嘉義縣阿里山觀光回春！國家森林遊樂區門票半票優惠，下周端節連假飯店訂房客滿，今天周末補班，遊樂區仍湧入近2千遊...

台南龍崎偏遠山區今辦龍舟賽 9旬老阿嬤技壓小朋友奪冠

公辦民營的龍崎日照中心前年底開張，由財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會經營，服務山區偏鄉弱勢老人。位在龍船...

消防栓回歸自來水公司管理 台南市率先試辦

長期以來，消防栓的保養、維護，就如同捕蜂抓蛇一樣，外界既定印象認為消防隊員的工作，然而，依消防法第17條規定「保養、維護...

陳時中愛上嘉義縣！參加扶輪社贈保健醫療專車典禮

「人氣王」衛福部長陳時中，最近才接受嘉義縣長翁章梁邀請，到嘉義縣展開2天1夜振興觀光之旅，還與縣長同框宣傳日環食，上午又...

台南環河街廣場翻新！運河金色流域串聯河樂廣場新亮點

台南市政府為增加運河航線新亮點，將原本老舊的中西區環河街廣8廣場，整修成一座河畔型休憩廣場，並以早期台江歷史的「七鯤鯓地...

阿公阿嬤志工兩天包8000粽 台南仁德文賢里粽香滿溢

台南市仁德區文賢里今明兩天舉行包「愛心粽」活動，上午40餘名志工聚集里辦公處合力製作粽子、要包8000粒分送里民與弱勢，...

搭文創公車大白熊坐隔壁 明天午後搭車看日環食送乖乖

嘉義市府交通處在中山幹線配置8輛電動公車，其中二輛公車內有可愛大白熊陪乘客搭公車，每日隨機出車，鼓勵民眾搭中山幹線電動公...

每年都秒殺！阿里山天文營登場 浪漫銀河陪你放暑假

林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會，將於今年7到8月，在阿里山國家森林遊樂區推出7梯次「夏季銀河」，活動於本月22日(...

嘉縣勞青處爭議中敗部復活 凍結4名編制員額

嘉義縣長翁章梁議會臨時會提案組織調整，擬成立勞工暨青年發展處（簡稱勞青處），遭議會否決，翁定期會再提案尋求敗部復活，昨天...

府會走廊／犀利議員林美燕顧癌夫 眼淚不讓人知

台南市議員林美燕，在老公葉明源去年11月罹癌後不離不棄，溫柔照顧飲食三餐，陪伴抗癌，直到最近夫婿逐漸恢復健康，她才重拾笑...

台西養殖區第一座風電 地方抗爭喊停

德國達德公司在雲林縣台西鄉養殖區第一座風電，昨天一開工卻遭抗爭被迫停工，當地數十名養殖業者和村民聚集工地要求停工，業者說...

熱門新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

桃園市機車汰舊換新加碼補助9千元 名額只剩1600人

侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。