台南龍崎偏遠山區今辦龍舟賽 9旬老阿嬤技壓小朋友奪冠

公辦民營的龍崎日照中心前年底開張，由財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會經營，服務山區偏鄉弱勢老人。位在龍船里的日照中心今天舉辦「第一屆龍船盃趣味龍舟賽」，18位82歲到94歲老人家與23名龍船分校小朋友同場較勁，看誰能以扇子搧風，讓水箱上小紙龍舟前進，結果從小務農的90歲黃洪顧阿嬤技壓小她80多歲的小朋友，贏得冠軍。

黃洪顧贏了比賽意猶未盡，還想再玩，照服員要拉她離開的時候，她扶著桌子不走說「別吵，還要玩」，還拒絕交出扇子，惹來觀眾笑聲不斷，再玩一次還是以快扇勝出。

龍崎日照中心董事長黃碧恭，也頒發獎學金給分校4名畢業生張凱萍、卓庭暄、蘇郁芳、李阡玄。

黃碧恭表示，萃文基金會承接辦理日照中心，目前可服務人數30名失能或失智長者日間照顧服務，由社工、護理、照顧服務員等組成專業團隊，並提供園藝、韻律、復能、懷舊、藝術、美食等單元活動，於溫馨寬敞明亮的活動空間，共同來照顧陪伴長者白天生活。

龍崎日間照顧中心業務社工机慈惠說，龍船里活動中心1樓空間，開辦日間中心，要感謝區公所爭取補助改善設施景觀；也因日照中心位於龍崎國小龍船分校旁邊，平日孩子們於操場活動時的笑容與活力，也能感染長者們。

今天比賽前，龍崎國小龍船分校學生還表演武術與「餐盤營養操」，給老人家觀賞，也藉活動學習服務失能與失智長者。