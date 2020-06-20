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消防栓回歸自來水公司管理 台南市率先試辦

聯合報 / 記者邵心杰/即時報導
長期以來，消防栓的保養、維護，就如同捕蜂抓蛇一樣，外界既定印象認為消防隊員的工作。記者邵心杰／翻攝
長期以來，消防栓的保養、維護，就如同捕蜂抓蛇一樣，外界既定印象認為消防隊員的工作。記者邵心杰／翻攝

長期以來，消防栓的保養、維護，就如同捕蜂抓蛇一樣，外界既定印象認為消防隊員的工作，然而，依消防法第17條規定「保養、維護由自來水事業機構負責」。台南市消防局去年起邀請自來水公司研議如何有效將消防栓測試工作回歸自來水公司，雙方達成共識，自上月起分三階段試辦，消防局強調，最終目的是回歸專業。

消防局指出，民眾普遍認為消防栓是消防局設置的，是屬於地方政府的財產，其實這個觀念是錯誤的，消防栓是屬於自來水公司的財產。依據消防法第17條「直轄市、縣（市）政府，為消防需要，應會同自來水事業機構選定適當地點，設置消防栓，所需費用由直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所酌予補助；其保養、維護由自來水事業機構負責。」。

因此，消防局去年起邀請自來水公司研議如何有效將消防栓測試工作回歸自來水公司，雙方達成共識，將分為三階段試辦，第一階段為安平消防分隊轄區597支、第二階段永華六區、第三階段全台南市。災害搶救科指出，自上月4日起試辦第一階段，未來將視第一階段辦理情形檢討改進。

然而，台南市議會日前清查消防栓數量，發現消防局列管1萬3219支、自來水公司列管1萬8535支，兩者相差5000多支，消防局依據自來水公司圖資中心表示，以往消防栓位置及數量都是手工繪製及計算，但常因消防栓被工程埋沒或遷移或移除，未能同步更新數量，致使內部資料數量大於消防局列管數。

消防局指出，每4個月均會落實查察將正確數據建置於119派遣系統，提供派遣單位指揮官參考消防栓位置的圖資。

消防局長李明峯表示，消防栓的查察需要2名人力執行、清除消防栓周遭障礙物、砂石、淤泥、雜草等，往往會造成火災時人力不足的問題及執行勤務危險，因此，消防栓保養維護回歸專業單位來執行，一直以來是基層消防人員的心聲。

台南市消防局推動消防栓管理回歸自來水公司專業單位來執行，自上月4日起試辦第一階段。記者邵心杰／翻攝
台南市消防局推動消防栓管理回歸自來水公司專業單位來執行，自上月4日起試辦第一階段。記者邵心杰／翻攝
消防栓的查察需要2名人力執行、清除消防栓周遭障礙物、砂石、淤泥、雜草等，往往會造成火災時人力不足的問題及執行勤務危險。記者邵心杰／翻攝
消防栓的查察需要2名人力執行、清除消防栓周遭障礙物、砂石、淤泥、雜草等，往往會造成火災時人力不足的問題及執行勤務危險。記者邵心杰／翻攝

砂石 火災

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