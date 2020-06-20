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陳時中愛上嘉義縣！參加扶輪社贈保健醫療專車典禮
「人氣王」衛福部長陳時中，最近才接受嘉義縣長翁章梁邀請，到嘉義縣展開2天1夜振興觀光之旅，還與縣長同框宣傳日環食，上午又到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮，陳時中感謝扶輪社，他說，醫療專車對嘉義縣偏鄉欠缺的口腔及視力保健幫助很大。
陳時中由翁章梁陪同，進入口腔及視力醫療專車參觀，身為牙醫師的陳時中，對車內2台現代化牙科診療椅及冷氣設備，感到滿意，直呼「很好、很好！好像將牙科診所搬到偏鄉」，他當牙醫師還沒有這種巡迴醫療專車。
陳時中雖不能參加明天日環食觀測，但致詞不忘宣傳嘉義日環食活動，歡迎民眾來嘉觀日，錯過要再等195年，媒體提問疫情緩和，何時境外開放？陳說，檢討逐步開放中，但邊境防疫很重要，力行防疫新生活，對疫情仍不能大意。
嘉義縣獲桃園永晴扶輪社及桃園扶輪社，聯合捐贈「口腔保健醫療專車暨視力保健巡迴醫療車」，捐贈典禮，由翁章梁、陳時中、天主教聖馬爾定醫院陳美惠院長、全國各牙醫師公會、扶輪社貴賓見證下完成，口腔專車捐嘉義縣衛生局使用，視力專車捐聖馬爾定醫院。
翁章梁說，牙科及眼科是嘉義縣偏鄉最缺的醫療，感謝扶輪社捐贈，18鄉鎮有12鄉鎮是全民健保牙科醫療資源不足地區，僅5鄉鎮有眼科。桃園永晴扶輪社及桃園扶輪社分別捐贈「扶輪飛躍5號-口腔保健醫療專車」、「扶輪飛躍2號-視力保健巡迴醫療車」，給縣政府及聖馬爾定醫院，感謝健保署媒合扶輪團體，挹注醫療相關設備給各偏鄉地區。
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