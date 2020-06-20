快訊

取締龜速車 蘇花改今起最慢不能低於50公里

扯！男法官被女法官控妨害秘密 桃園地檢搜索桃園地院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳時中愛上嘉義縣！參加扶輪社贈保健醫療專車典禮

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
衛福部長陳時中上午到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮，參觀口腔醫療車。記者魯永明／攝影
衛福部長陳時中上午到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮，參觀口腔醫療車。記者魯永明／攝影

「人氣王」衛福部長陳時中，最近才接受嘉義縣長翁章梁邀請，到嘉義縣展開2天1夜振興觀光之旅，還與縣長同框宣傳日環食，上午又到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮，陳時中感謝扶輪社，他說，醫療專車對嘉義縣偏鄉欠缺的口腔及視力保健幫助很大。

陳時中由翁章梁陪同，進入口腔及視力醫療專車參觀，身為牙醫師的陳時中，對車內2台現代化牙科診療椅及冷氣設備，感到滿意，直呼「很好、很好！好像將牙科診所搬到偏鄉」，他當牙醫師還沒有這種巡迴醫療專車。

陳時中雖不能參加明天日環食觀測，但致詞不忘宣傳嘉義日環食活動，歡迎民眾來嘉觀日，錯過要再等195年，媒體提問疫情緩和，何時境外開放？陳說，檢討逐步開放中，但邊境防疫很重要，力行防疫新生活，對疫情仍不能大意。

嘉義縣獲桃園永晴扶輪社及桃園扶輪社，聯合捐贈「口腔保健醫療專車暨視力保健巡迴醫療車」，捐贈典禮，由翁章梁、陳時中、天主教聖馬爾定醫院陳美惠院長、全國各牙醫師公會、扶輪社貴賓見證下完成，口腔專車捐嘉義縣衛生局使用，視力專車捐聖馬爾定醫院。

翁章梁說，牙科及眼科是嘉義縣偏鄉最缺的醫療，感謝扶輪社捐贈，18鄉鎮有12鄉鎮是全民健保牙科醫療資源不足地區，僅5鄉鎮有眼科。桃園永晴扶輪社及桃園扶輪社分別捐贈「扶輪飛躍5號-口腔保健醫療專車」、「扶輪飛躍2號-視力保健巡迴醫療車」，給縣政府及聖馬爾定醫院，感謝健保署媒合扶輪團體，挹注醫療相關設備給各偏鄉地區。

衛福部長陳時中上午到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮。記者魯永明／攝影
衛福部長陳時中上午到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮。記者魯永明／攝影
衛福部長陳時中(中)上午到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮，受贈視力車的天主教聖馬爾定醫院院長陳美惠(左)。記者魯永明／攝影
衛福部長陳時中(中)上午到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮，受贈視力車的天主教聖馬爾定醫院院長陳美惠(左)。記者魯永明／攝影
衛福部長陳時中上午到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮，參觀視力醫療車。記者魯永明／攝影
衛福部長陳時中上午到嘉義縣朴子市縣立體育館，參加扶輪社捐贈口腔及視力保健醫療車典禮，參觀視力醫療車。記者魯永明／攝影

嘉義 視力 陳時中

延伸閱讀

新竹「小陳時中」宣導潔牙 獲校園健康主播冠軍

醫材新制爭議被拉下神壇？陳時中：我從沒在神壇上

聯合報黑白集／人權第一案：小明對阿中

健保醫材管理新制暫緩 48頁會議逐字稿看這裡

相關新聞

國慶煙火今年在台南登場 地點可望最快下周有眉目

今年國慶煙火將首度在台南登場，各界相當關注舉辦地點「獎落何處」，目前台南市政府提報安平、將軍、大港、七股、曾文溪口南岸等...

疫情解封 阿里山觀光回春遊樂區端節連假飯店訂房滿

疫情解封，嘉義縣阿里山觀光回春！國家森林遊樂區門票半票優惠，下周端節連假飯店訂房客滿，今天周末補班，遊樂區仍湧入近2千遊...

台南龍崎偏遠山區今辦龍舟賽 9旬老阿嬤技壓小朋友奪冠

公辦民營的龍崎日照中心前年底開張，由財團法人高雄市私立萃文書院社會福利慈善事業基金會經營，服務山區偏鄉弱勢老人。位在龍船...

消防栓回歸自來水公司管理 台南市率先試辦

長期以來，消防栓的保養、維護，就如同捕蜂抓蛇一樣，外界既定印象認為消防隊員的工作，然而，依消防法第17條規定「保養、維護...

陳時中愛上嘉義縣！參加扶輪社贈保健醫療專車典禮

「人氣王」衛福部長陳時中，最近才接受嘉義縣長翁章梁邀請，到嘉義縣展開2天1夜振興觀光之旅，還與縣長同框宣傳日環食，上午又...

台南環河街廣場翻新！運河金色流域串聯河樂廣場新亮點

台南市政府為增加運河航線新亮點，將原本老舊的中西區環河街廣8廣場，整修成一座河畔型休憩廣場，並以早期台江歷史的「七鯤鯓地...

阿公阿嬤志工兩天包8000粽 台南仁德文賢里粽香滿溢

台南市仁德區文賢里今明兩天舉行包「愛心粽」活動，上午40餘名志工聚集里辦公處合力製作粽子、要包8000粒分送里民與弱勢，...

搭文創公車大白熊坐隔壁 明天午後搭車看日環食送乖乖

嘉義市府交通處在中山幹線配置8輛電動公車，其中二輛公車內有可愛大白熊陪乘客搭公車，每日隨機出車，鼓勵民眾搭中山幹線電動公...

每年都秒殺！阿里山天文營登場 浪漫銀河陪你放暑假

林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會，將於今年7到8月，在阿里山國家森林遊樂區推出7梯次「夏季銀河」，活動於本月22日(...

嘉縣勞青處爭議中敗部復活 凍結4名編制員額

嘉義縣長翁章梁議會臨時會提案組織調整，擬成立勞工暨青年發展處（簡稱勞青處），遭議會否決，翁定期會再提案尋求敗部復活，昨天...

府會走廊／犀利議員林美燕顧癌夫 眼淚不讓人知

台南市議員林美燕，在老公葉明源去年11月罹癌後不離不棄，溫柔照顧飲食三餐，陪伴抗癌，直到最近夫婿逐漸恢復健康，她才重拾笑...

台西養殖區第一座風電 地方抗爭喊停

德國達德公司在雲林縣台西鄉養殖區第一座風電，昨天一開工卻遭抗爭被迫停工，當地數十名養殖業者和村民聚集工地要求停工，業者說...

熱門新聞

柯文哲宣布北市敬老卡愛心卡 獨享1000加碼金

高雄罷免黃捷下星期送罷免理由書 罷免陳致中有6連署點

影／辣妹派遣員駐台中市府行為脫序惹議 當事人已去職

苗栗的天空終於「解禁」 無人機飛友：悶太久了

桃園市機車汰舊換新加碼補助9千元 名額只剩1600人

侯友宜：新北若升級成YouBike2.0是「浪費公帑」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。