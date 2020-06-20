台南海洋產業系列座談啟動 捍衛海洋文化

台南市南區公所首場海洋產業座談會今天啟動，宣示推動海洋文化的決心與未來發展藍圖，現場逾百位專家學者及產業業者，共同聚焦海洋產業相關議題並熱烈討論，期望將南區打造個生態永續、產業繁榮的海洋區域。

南區公所今年以「發展南區海洋產業地方創生」為提案，獲得海洋委員會支持，今天舉行海洋產業座談會，邀請相關產業、政府機關、學術單位以及社區民眾一同凝定地方共識，從文化歷史、地理區位或生態環境的角度，希望透過地方群策群力，公私部門合作無間，讓台南的發展不僅侷限在陸地，更能伸展向海洋，創造更多地方發展的機會，發揮地方創生的精神。

海洋產業首場座談會由中華醫大副校長孫逸民、棠風國際總經理侯翠玲主持，邀請國家海洋研究院海洋政策及文化研究中心主任王毓正分享「與海共生-談海洋文化與保育政策的經濟依存」、台南社大環境行動小組召集人晁瑞光分享「南區黃金海岸海洋廢棄物創作與廢棄蚵棚生態觀光可行性」、香港亞洲水產養殖科技科學顧問林青丘分享「養殖科學與創生品牌經營」。

南區區長蔡秀琴表示，後續也將安排一系列海洋產業座談會，深度凝聚地方意見及想法，建構更完整的海洋產業推動政策。各項活動最新資訊會持續在「躍進鯤喜灣共創心海岸」FB粉絲專頁公布，歡迎有興趣或關心海洋產業發展的朋友隨時關注與參加，一起用具體的行動來支持與推動海洋文化。