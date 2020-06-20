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台南環河街廣場翻新！運河金色流域串聯河樂廣場新亮點

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市環河街景觀廣場完工，運河金色流域串聯河樂廣場將成新亮點。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南市環河街景觀廣場完工，運河金色流域串聯河樂廣場將成新亮點。圖／台南市觀光旅遊局提供

台南市政府為增加運河航線新亮點，將原本老舊的中西區環河街廣8廣場，整修成一座河畔型休憩廣場，並以早期台江歷史的「七鯤鯓地形」為發想，設計7顆景石作為鯤鯓意象。在夜間景觀部分，以藝術燈光增亮運河遊船航線，金色流域打造出如塞納河畔的浪漫氛圍。

市長黃偉哲表示，該處早期是搭乘客船往返安平和舊城區的重要碼頭，市府爭取到「運河水環境改造計畫」前瞻基礎建設經費，不僅完成廣8景觀亮點，在水環境方面也進行運河水質改善及民生、中正截流站外觀美化等計畫。運河畔西側綠地目前配合運河星鑽計畫，將打造公97生態公園。

廣8廣場的對面即是被譽為世界七大令人期待公園之一「河樂廣場」，跨越金華橋可銜接運河星鑽特區。觀旅局長郭貞慧表示，廣8可從日、夜、水、陸4種不同的視覺角度來欣賞，廣場內7顆景石代表台江內海時期安平到灣裡間的「七鯤鯓」特殊地理景觀，再搭配喇叭型座椅、弧形花台等，提供遊客日間遮陰乘涼欣賞河畔美景。

夜間運河則延續「金色流域」光環境，運用暖色系照明，從安億橋到金華橋之間為3.7公里的航線金色長廊，並搭配沿線11座橋梁光雕，建議可乘船從運河水域角度欣賞市區美景。

台南市政府將原本老舊的中西區環河街廣8廣場，整修成一座河畔型休憩廣場。圖／台南市觀光旅遊局提供
台南市政府將原本老舊的中西區環河街廣8廣場，整修成一座河畔型休憩廣場。圖／台南市觀光旅遊局提供

航線 台江 塞納河

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