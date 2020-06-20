端節慰勞員警弟兄 大台南警友會粽情粽意暖警心
端午節前夕，大台南警友會理事長林玉柱偕同巡守第二中隊長王秋明、副中隊長陳明輝，今日中午親赴警二分局分送肉粽，為警察同仁加油打氣，感謝員警犧牲端午假期與家人團聚的時間，用心維護社會治安。員警大啖現包的肉粽，直呼「好吃」。
大台南警友會理事長林玉柱等人帶著充滿愛心美味的粽子，親至警二分局慰勉警察同仁，林玉柱說，感謝同仁平時全方位守護民眾的生命及財產安全，無條件奉獻付出，讓治安沒有死角。
「警力有限，民力無窮」警二分局長王森瑒感謝理事長林玉柱、巡守中隊長王秋明、副中隊長陳明輝對警政工作的協助及支持。王森瑒說，員警將持續執行各項專案重點工作，全力反毒、打詐、維護交通及婦幼安全，強化為民服務及關懷社會弱勢，以行動警政打造美好的治安環境與生活品質。
二分局立即將肉粽分送各派出所，送抵員警手上，員警大啖現包肉粽，直呼「好吃」，同時感受到幸福滿滿的滋味，溫暖在心裡。
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