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國慶煙火今年在台南登場 地點可望最快下周有眉目

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
圖為去年國慶煙火在屏東舉行。 本報資料照片
圖為去年國慶煙火在屏東舉行。 本報資料照片

今年國慶煙火將首度在台南登場，各界相當關注舉辦地點「獎落何處」，目前台南市政府提報安平、將軍、大港、七股、曾文溪口南岸等5處評估點，台南市長黃偉哲說，中央已在進行評估，最快可能下周就會有眉目。

市府提報的地點，包括安平漁光島、將軍漁港、大港觀海橋、台南大學七股校區、曾文溪口南岸等5處，由於安平水景公園7月15日到10月18日有「虎鯨Orca」展演秀活動，安平漁光島是否能雀屏中選施放國慶煙火相得益彰，格外引注目。

黃偉哲說，希望國慶煙火不要放離虎鯨太近，「不然煙火把虎鯨燒了就不好」。煙火是一個晚上照耀夜空，虎鯨是長期不論白天黑夜都在安平，煙火施放地點不管在將軍、安平或是其他地方都一定會受大家歡迎，而且這兩項活動並不違和。

黃偉哲表示，國慶煙火與虎鯨展演活動若是都在安平，對安平來說有觀光加分的作用，這個考量是對的，不過也擔心過度把亮點集中在一個地方會造成區域不平衡，虎鯨是台南市政府規畫，煙火地點則是中央決定，相信中央會有他的考量，努力妥善規畫。

國慶 黃偉哲 將軍漁港

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