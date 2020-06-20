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阿公阿嬤志工兩天包8000粽 台南仁德文賢里粽香滿溢

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南仁德文賢社區阿公阿嬤志工兩天要包8000個粽子。記者周宗禎／攝影
台南仁德文賢社區阿公阿嬤志工兩天要包8000個粽子。記者周宗禎／攝影

台南市仁德區文賢里今明兩天舉行包「愛心粽」活動，上午40餘名志工聚集里辦公處合力製作粽子、要包8000粒分送里民與弱勢，場面熱鬧。里長黃玉梅表示，田厝里端午前夕分送粽子給里內所有家戶的「習慣」已延續多年，去年田厝、三甲鄰里整併成文賢里，擴大舉辦，要讓端午包粽的特色持續延續。

黃玉梅說，志工各司其職，從炒料、包粽子、煮粽子都有專人負責，不少阿公阿嬤級志工都是包粽好手，每年都來參加，希望透過活動，傳承包粽的手藝，更開心可以包粽子給需要的人吃，一起感受濃厚的在地節慶氛圍。

市議員郭鴻儀、仁德區區長先後黃素美到場關心。郭鴻儀表示，田厝里端午請志工包粽子已是多年傳統，「每戶6粒有六六大順的意涵」，田厝里與三甲里合併為文賢里，今年寫下8000顆新紀錄，感謝熱心參與社區活動的志工們，讓「端午節不僅是傳統節日，更具有在地文化特色及傳承。」

原田厝里長林江溪指出，這活動有很多好處，包粽時可培養感情，凝聚社區居民情感，分送肉粽時，同樣傳遞愛與關懷，關心長輩及弱勢族群，相當具有意義，感謝郭議員與黃區長支持，希望這活動能一直傳承下去。

台南仁德文賢社區阿公阿嬤志工兩天要包8000個粽子。記者周宗禎／攝影
台南仁德文賢社區阿公阿嬤志工兩天要包8000個粽子。記者周宗禎／攝影
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台南仁德文賢社區阿公阿嬤志工兩天要包8000個粽子。記者周宗禎／攝影
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粽子

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