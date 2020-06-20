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搭文創公車大白熊坐隔壁 明天午後搭車看日環食送乖乖
嘉義市府交通處在中山幹線配置8輛電動公車，其中二輛公車內有可愛大白熊陪乘客搭公車，每日隨機出車，鼓勵民眾搭中山幹線電動公車，與萌萌大白熊不期而遇！另明天（21日）中午12時到下午5時搭乘日環食接駁車，或市區66路光林我嘉線公車到達北香湖公園會場，下車即可領取光林我嘉隱藏版乖乖1包。
交通處表示，為鼓勵民眾、學生多加利用大眾運輸，即日起至12月31日止，持電子票證即可免費搭乘中山幹線、市區66路光林我嘉線、市區7路公車。
嘉義市長黃敏惠表示，大白熊陪搭公車非常療癒，嘉義市四種顏色公車內裝都有不一樣的可愛圖案，民眾周末到嘉義市欣賞日環食，搭電動公車有機會跟大白熊來場奇幻旅行，市府團隊努力讓城市美學融入生活中，讓搭公車變得充滿驚喜。
交通處說明，搭乘中山幹線並於交通處臉書上按讚，拍照留言抽超可愛公車造型悠遊卡的活動反應熱烈，活動將持續到6月21日。
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