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副閣揆沈榮津是台南之光 興國中學為傑出校友獻上祝福

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
新任行政院副院長沈榮津。圖／興國中學提供
新任行政院副院長沈榮津。圖／興國中學提供

行政院長任命新任副院長、也是前經濟部長沈榮津今天將走馬上任，興國中學校長陳余各今天為傑出校友表達祝福，沈榮津是台南新營子弟，新營國小畢業後進入興國中學就讀，是興國中學創校的第二屆學生，並錄取台北工專電機科，後在經濟部發揮專長，2017年出任經濟部長迄今，去年在台南購物節大新營嘉年華會由興國高中校長頒贈傑出校友。

興國高中校長陳余各表示，這次新冠肺炎感染遍及全球，在衛福部陳時中部長、經濟部沈榮津部以及所有第一線人員不眠不休的努力之下，守護了全體台灣人民的健康，沈榮津部長更是組成了口罩國家隊，在極短的時間內將台灣的口罩產能提升至世界第二，完成了不可能的任務，創下台灣的另一個奇蹟。

陳余各說，興國高中創校迄今一甲子，作育英才無數，許多校友在各行各業嶄露頭角，沈榮津副院長更是學弟妹們的看齊的偶像，期待更多學子將來也能傑出校友沈榮津一樣，為國家社會貢獻一己之力，全校師生知道自己的學長即將榮任行政院副院長也感到非常光榮，也為沈副院長獻上最誠摯的祝福。

行政院 口罩

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