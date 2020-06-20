每年都秒殺！阿里山天文營登場 浪漫銀河陪你放暑假

林務局嘉義林區管理處與嘉義市天文協會，將於今年7到8月，在阿里山國家森林遊樂區推出7梯次「夏季銀河」，活動於本月22日(周一)上午9點開始報名，主辦單位表示，阿里山天文營活動相當受歡迎，每年開放報名即「秒殺」，歡迎對自然生態、天文活動有興趣民眾，來阿里山看銀河、過暑假。

今年上半年受新冠肺炎疫情影響，大家減少出遊頻率，日前流行疫情指揮中心放寬國內社區防疫措施，從暑假開始防疫新生活運動。阿里山國家森林遊樂區位於海拔2300公尺左右，白天溫度約為15度，天氣涼爽宜人，遠離酷暑適合闔家出遊，蘊涵森林芬多精的秘境，夜間還有璀璨銀河。

嘉義林區管理處表示，國外研究指出，全球有三分之一人口因為人造燈光影響，無法在夜間看到銀河。阿里山國家森林遊樂區的小笠原山觀景平台，海拔2488公尺，具有360度環景視野，遠離都市光害，天氣良好的時候，可以輕易地用肉眼就可以看到橫掛在天空中銀白色雲霧狀的銀河。

如果使用單眼相機，或是可以手動調整曝光時間的手機，架上三腳架之後，都可以將美麗的銀河搭配地景或人物拍攝下來。園區環境定期進行消毒作業，現場服務人員均配戴口罩，館舍內落實量測體溫及人潮管制，落實防護措施讓大家安心出遊。