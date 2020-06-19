蚵棚每年上演髒亂戲碼 環團：耐用材質解決海岸之亂

台南單是浮棚式蚵棚就有近萬棚，雲嘉南則有兩萬棚，這些蚵棚每到收成結束後，就成為嚴重環保問題，要花費時間金錢處理，台南市每年處理費近兩千萬元。目前這些蚵棚堆積在海岸，影響環境也影響觀光，環保人士要求能趕快輔導農民設置更耐用的蚵棚，改善海洋汙染也美化海灘。

台南市漁港及近海管理所長吳國霖表示，過去有學者成研究以鋼材作為蚵棚，但成本太高；目前台南市養蚵協會正與蚵農合作，開發適合蚵農使用習慣，且耐用、好組裝的蚵棚，並且如箱網養殖能升降，避免颱風來時強浪的襲打，希望能改善每年都要花大錢處理竹製蚵棚以及海洋環境維護的問題。

吳國霖說，未來使用較耐用的蚵棚材料，減少海洋汙染是必然趨勢，若因長期定置式的設計有困難，或是因此而成本過高，求其次在收成後拖回，都是辦法之一。

台南牡蠣的養殖方式主要為浮棚式和插枝式，曾文溪以南從安南區到安平、南區都採浮棚式，多文溪以北多為插枝式，其中浮棚式有9千多棚，幾乎都收完畢，竹製蚵棚也都被拖上岸，將在8月前以粉碎方式作為生質燃料處理。

走到南區從四鯤鯓到灣裡間的黃金海岸，一堆堆如小山高的蚵棚疊放在沙灘上，讓沙灘多了障礙物，美麗景觀都褪了色。台南社大海廢小組召集人晁瑞光說，長年以來蚵農都使用竹棚養蚵，因為壽命只有1、2年，且不堪浪打，每年收成後就要拖回海邊，能再使用的另外堆置，不能使用的就要處理成生質燃料。最要命的是，每當颱風來襲，蚵棚若不拖回，就會被浪擊毀，作為浮具的保麗龍散落海岸，汙染海岸與生態。