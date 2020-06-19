聽新聞
test
0:00 / 0:00
比基尼辣妹不在海邊！在火鍋店桌邊服務
比基尼辣妹不在海邊，跑來火鍋店桌邊服務？雲林縣斗六市一家火鍋店業者，為了衝一波疫情後的業績，邀請比基尼直播主到店內上餐與外送，辣到不行的好身材超級吸睛，消費者也感到這種宣傳很新奇，上門嗑鍋捧場。
今天穿著白色比基尼現身的鄭琦，是知名直播平台的網紅，這次特別情義相挺來到斗六一家火鍋店幫忙，不僅手腳俐落做桌邊服務，也會穿著一身比基尼外送餐點。
曹姓業者說，國內疫情逐漸趨緩，消費者外出用餐的機率大增，是趁勢促銷的好時機，恰巧他與鄭琦熟識，突發奇想推出比基尼辣妹桌邊服務與外送吸客，且為刺激上門人潮，也加碼推出內用商業午餐火鍋99元，無法出門的人則可點外送，餐點一鍋只要80元，讓消費者用銅板價就能享用美食。
雖然僅穿著單薄的比基尼，但消費者也相當買單，除把握店家推出的振興優惠價，大飽口福外，也紛紛表示比基尼辣妹為他們帶來「夏天的感覺！」，還有消費者說「吃鍋雖然很熱，但比基尼卻讓人涼爽起來，暑氣全消！」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言