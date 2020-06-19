比基尼辣妹不在海邊！在火鍋店桌邊服務

比基尼辣妹不在海邊，跑來火鍋店桌邊服務？雲林縣斗六市一家火鍋店業者，為了衝一波疫情後的業績，邀請比基尼直播主到店內上餐與外送，辣到不行的好身材超級吸睛，消費者也感到這種宣傳很新奇，上門嗑鍋捧場。

今天穿著白色比基尼現身的鄭琦，是知名直播平台的網紅，這次特別情義相挺來到斗六一家火鍋店幫忙，不僅手腳俐落做桌邊服務，也會穿著一身比基尼外送餐點。

曹姓業者說，國內疫情逐漸趨緩，消費者外出用餐的機率大增，是趁勢促銷的好時機，恰巧他與鄭琦熟識，突發奇想推出比基尼辣妹桌邊服務與外送吸客，且為刺激上門人潮，也加碼推出內用商業午餐火鍋99元，無法出門的人則可點外送，餐點一鍋只要80元，讓消費者用銅板價就能享用美食。

雖然僅穿著單薄的比基尼，但消費者也相當買單，除把握店家推出的振興優惠價，大飽口福外，也紛紛表示比基尼辣妹為他們帶來「夏天的感覺！」，還有消費者說「吃鍋雖然很熱，但比基尼卻讓人涼爽起來，暑氣全消！」