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影／一級主管KUSO影片 雲林阿善公主宣傳打到海外去了

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣長張麗善少女心噴發，化身為冰雪奇緣的「艾莎公主」，為縣府將於21日在水林與口湖舉辦的日環食活動宣傳。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善少女心噴發，化身為冰雪奇緣的「艾莎公主」，為縣府將於21日在水林與口湖舉辦的日環食活動宣傳。圖／雲林縣政府提供

「艾莎公主現身雲林了嗎？」網友在雲林縣政府「慢遊雲林」粉絲專頁上熱烈討論。原來是縣長張麗善少女心噴發，化身為冰雪奇緣的「艾莎公主」，為縣府將於21日在水林與口湖舉辦的日環食活動宣傳。首度穿上水藍色洋裝Cosplay的張麗善表示，她很樂意扮演各種角色，為雲林縣宣傳。

曾在2019年雲林國際偶戲節扮演成史艷文的張麗善，已不是第一次嘗試Cosplay。張麗善說，她事前並不知道要扮成艾莎公主，但只要能達到宣傳效果，要扮成什麼角色她都能接受，且現代科技發達，修圖能把自己變美，更增加她角色扮演的信心。

文化觀光處長陳璧君表示，縣長張麗善配合度相當高，拍攝過程順利沒NG，希望透過創意的行銷，翻轉大家對公部門的既定印象。

甜美的艾莎公主現身，也在網路上引起網友討論。有網友說「香港人看到了，縣府的宣傳很成功！」，也有人說「艾莎的諧音跟阿善很接近，是很巧妙的安排！」

除扮成艾莎公主，張麗善也扮成嫦娥，與社會處長林文志、文化觀光處長陳璧君、教育處長邱孝文與計畫處長李明岳等一級主管合拍KUSO廣告，邀請民眾至雲林參加日環食活動。

21日日環食天文奇景，雲林縣是觀測「初虧」的最佳地點，文化觀光處也準備5對獨一無二的純手工情侶對戒，提供到雲林看日環食的民眾抽奬。當天在水燦林國小的活動現場，也將發放1000支日環食觀測眼鏡，讓民眾安心欣賞天文奇景。

陳璧君說，即日起到「雲林縣政府文化觀光處」粉絲專頁，或「慢遊雲林」粉絲專頁指定貼文底下留言，並公開分享，即可獲得一組抽獎編號，活動當天下午2時30分前，參加者攜伴至水燦林國小服務台報到，就有機會抽到幸福對戒。當天也另外準備2對幸福對戒摸彩，送給參加的情侶或夫妻。

首度穿上水藍色洋裝Cosplay成艾莎公主，雲林縣長張麗善說「很樂意扮演各種角色」為雲林縣宣傳。圖／雲林縣政府提供
首度穿上水藍色洋裝Cosplay成艾莎公主，雲林縣長張麗善說「很樂意扮演各種角色」為雲林縣宣傳。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善少女心噴發，化身為冰雪奇緣的「艾莎公主」，為縣府將於21日在水林與口湖舉辦的日環食活動宣傳。圖／翻攝自「慢遊雲林」粉絲專頁
雲林縣長張麗善少女心噴發，化身為冰雪奇緣的「艾莎公主」，為縣府將於21日在水林與口湖舉辦的日環食活動宣傳。圖／翻攝自「慢遊雲林」粉絲專頁

張麗善 日環食

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