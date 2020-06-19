26年前參加飢餓30 讓他看見世界飢荒、戰亂和災害

嘉義市政府與台灣世界展望會，今天在市府舉辦「飢餓30、幕後英雄『救』抵『嘉』」活動，市長黃敏惠與台灣世界展望會長王偉華，帶領眾人共同宣誓「體驗飢餓8小時」，並邀請26年前參與飢餓30活動的張志新經驗分享，強調參與活動讓他看見世界的飢荒、貧困與需要。

6月20日是「世界難民日」，台灣世界展望會今天邀請黃敏惠，帶領市警察局丶社會處等170名員工及嘉義高商、華南高商、東吳高職等校學生，共同參與飢餓30、體驗飢餓8小時，呼籲疫情期間，每個人都可在家體驗飢餓，共同幫助疫情、戰火衝突下的弱勢兒童。

王偉華為黃敏惠戴上愛心手環，手環上藍、黃、白三色分別代表不同處境的難民兒童，每支手環都象徵遠方有一位孩子得到了照顧，呼籲各界捐款、關注國內外兒童生存困境。

張志新現任職國家災害防治科技中心，他直言民國83年網路才發展，國際訊息、新聞傳播有限， 透過參與飢餓30活動，他才知道全世界有這麼多飢荒、戰亂和災害，許多孩童受害、無法接受教育，也看到戰亂、貧困和匱乏，讓他與世界有了連結。