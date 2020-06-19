蚵棚如人工魚礁 長期定置如守護海洋生態

台南市牡蠣產業發展協會正與蚵農合作，設計以PVC材質的膠筏管來製作耐用級的蚵棚，上月間西南氣流撿起7級浪，蚵棚毫髮無傷。理事長陳俊安說，已適用半年，就等下個颱風強浪的考驗。蚵農表示，若耐用且獲補助及貸款，會考慮改用膠管蚵棚。

陳俊安說，若蚵棚長期定置在海上，不用收成後拖回岸邊，就要規畫養殖區，做好準備。他表示，養蚵期間蚵棚有如人工魚礁，魚蝦、貝類等生物聚集，等於是在守護漁業資源。

陳俊安表示，所設計的蚵棚是以目前膠筏使用的筏管來製作，1艘膠筏都可以使用1、20年，相信以此材質製作的蚵棚可經得起考驗。正在試用中的蚵棚，長寬各10公尺，無須保麗龍等浮具支撐，就如膠筏浮在水面，而且組裝簡單，連小朋友都會操作。

這種以PVC膠筏管代替竹管的蚵棚，售價遠較傳統蚵棚貴，陳俊安說，牡蠣養殖分溪流及海上，溪流沒有強浪襲打的問題，成本較低，約12、3萬元，海上的蚵棚則近20萬元。

劉姓蚵農說，竹製蚵棚1棚的費用1萬多元，最多用2年，而且用到第2年還會遇到要要修補等狀況，相當麻煩，若以膠筏管來製作的蚵棚，使用壽命有10多年，是可以考慮的。但因價格高，還是需要政府補助及提共貸款。