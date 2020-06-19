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台南「山上178美食地圖」發表 在地私房小吃美食大公開

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影

台南市山上花園水道博物館去年10月10日開園至今遊客已突破54萬人次，在疫情期間每周仍有1萬人次入園，台南山上區公所結合台南應用科技大學，今天下午3點在山上菜市場前發表「178美食地圖」，串聯市178道路沿線美食約10多家，推薦給遊客最道地陪著山上人長大的美食。美食地圖請至山上區公所官網下載圖檔或至山上區公所、圖書館、美食店家免費索取。

市長黃偉哲表示，台南東山有175咖啡公路，現在山上又有178美食公路，他上任後推動山區觀光產業發展，也爭取「山博線」公車串聯山上水道博物館和左鎮化石園區及大內南瀛天文館，要求公車在山上區公所前停一站，公車半小時一班，就是讓遊客可以下車吃美食，吃飽再繼續玩景點。

山上區長余基吉說，山上除了菜市場，外界只知道國正飯店及阿燕姨冰枝，這次串聯店家合作推出「山上區178美食街導覽地圖」，將在地必吃美食大公開，有國正食堂招牌油飯、辦桌菜八寶丸、魷魚螺肉蒜，阿燕姨枝仔冰，古積食品筍乾封肉、古早味香腸飯，土魠魚羹、滷肉飯虱目魚湯等等，讓遊客們能品嘗到在地原汁原味的風味餐。

余基吉說，台南應用科大學生尋訪找出來的，都是伴隨山上在地人一起長大的美食，透過美食文化地圖，讓遊客按圖尋訪，值得觀光客停留品嘗，除了到山上水道博物館，不要忘了走進山上人的生活體驗在地美食。

黃偉哲市長看了一整桌的古早味美食，挑選心目中最愛的是肉燥飯，魚鬆肉燥飯，爌肉飯等，他說，台灣從口蹄疫區除名，太開心了，在山上光是吃肉燥飯就可從早吃到晚，在疫情舒緩後，啟動防疫新生活，端午節連續假期，台南市各個古蹟、博物館等觀光景點都有推出優惠方案，邀請大家到台南過端午節，感受傳統節慶的熱鬧。立委郭國文也超愛古早味美食，直說要邀市長到南科辦推廣記者會，讓更多人知道山上小吃美食。

台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，肉燥飯，魚鬆肉燥飯，爌肉飯，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，肉燥飯，魚鬆肉燥飯，爌肉飯，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影
台南市山上區推出「178公路美食地圖」，集合沿路10多家小吃、餐廳，遊客按圖索驥遂一享受最道地美味。記者吳淑玲／攝影

博物館 公車

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