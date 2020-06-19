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雲林縣議會三讀通過新設置畜牧場管理自治條例

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣政府指出，設立畜牧專區是畜牧產業趨勢，透過集中管理也能讓畜牧場遠離居住環境周遭。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府指出，設立畜牧專區是畜牧產業趨勢，透過集中管理也能讓畜牧場遠離居住環境周遭。圖／雲林縣政府提供

近年雲林縣新設或擴建畜牧場案屢屢出現爭議，為符合產業經濟發展並取得友善環境平衡，雲林縣議會今天三讀通過「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例修正草案」。雲林縣長張麗善指出，修正案針對新設置及原場擴建的畜牧場提出相關規範，其中若遇產銷失衡，將函請農委會同意暫停受理新設置畜牧場申請，調節市場供需；第五條第六款修正增擴建場地及隻數以一倍為限。縣府接下來擬畫設畜牧專區，讓自治條例修正符合三贏方向。

張麗善表示，縣府針對畜牧場提出總量管制相關規範，包括延伸自治條例第四條，產銷失衡管制實施行政內控，未來會以生產目標5%為管制量，若逾5%即啟動該條措施，並依畜牧法第23條向中央建議禁養；第五條第六款則修正為增擴建場地及隻數以一倍為限，例如業者飼養1千頭豬，畜牧設施為五百平方公尺，上限只能養2千頭豬，設施一千平方公尺。

針對自治條例第五條第五款在二讀會時取消，張麗善說，目前縣內畜牧場有3101場，以豬隻頭數進行總量管制，針對該條文的面積總量管制，會朝向設置畜牧專區規畫，集中化管理畜牧場，包括廢水處理管制、提升畜牧業設備，及輔導轉型水濂式、密閉式場域。

農業處長魏勝德表示，設立畜牧專區是畜牧產業趨勢，未來可統一做廢水處理、畜牧場內設施處理，土地利用方面的相對影響也會降低，透過集中管理也能讓畜牧場遠離居住環境周遭。

縣議員王又民說，排水對畜牧業而言是最頭痛的問題，包括現行農田水利會禁止搭排，廠區汙水處理無法完全符合現有管理，因此為改善大環境，他全力支持設立畜牧專區。

雲林縣為畜牧大縣，縣府擬規畫設置畜牧專區，集中化管理畜牧場，包括廢水處理管制、提升畜牧業設備，及輔導轉型水濂式、密閉式場域。圖／雲林縣政府提供
雲林縣為畜牧大縣，縣府擬規畫設置畜牧專區，集中化管理畜牧場，包括廢水處理管制、提升畜牧業設備，及輔導轉型水濂式、密閉式場域。圖／雲林縣政府提供
雲林縣議會今天三讀通過「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例修正草案」。雲林縣長張麗善（左3）提出擬設畜牧專區，雲林縣議員黃美瑤（左1）、王鈺齊（左2）、蔡明水（右2）、王又民（右3）表示支持。記者陳苡葳／攝影
雲林縣議會今天三讀通過「雲林縣新設置畜牧場管理自治條例修正草案」。雲林縣長張麗善（左3）提出擬設畜牧專區，雲林縣議員黃美瑤（左1）、王鈺齊（左2）、蔡明水（右2）、王又民（右3）表示支持。記者陳苡葳／攝影

牧場 張麗善 農田水利會

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