台南市「山博線」公車上路 50元一日票玩山區夯景點
台南市政府規畫串聯山區三館（山上花園水道博物館、左鎮化石園區、大內南瀛天文館）的台灣好行-「山博行假日公車」，將從端午連假(6月25日）上路，1日無限搭到飽的50元銅板價，拿乘車憑證到博物館園區買門票還有優惠。
台南市長黃偉哲表示，山上花園水道博物館、左鎮化石園區與南瀛天文館為近期臺南相當熱門的旅遊景點，地點座落在鄰近的山上、左鎮及大內三區，而館藏內容涵蓋人文歷史與自然科學，相當適合國人親子旅遊。
為兼顧遊客「行」的需求，與交通部觀光局共同規畫臺灣好行系列的「山博行假日公車」來串聯三博物館園區，車資為1日無限次搭到飽的50元銅板價，歡迎大家來暢遊博物館園區，放鬆身心同時，並感覺到「奇妙的知識增加了」。
市長黃偉哲說，只要搭乘「山博行假日公車」，當日持車票（購票證明）至山上花園水道博物館可享門票50元優惠價、左鎮化石園區可享門票折30元優惠，等於花50賺80的概念，另外至南瀛天文館還可獲得神秘天文文創小禮。
交通局局長王銘德指出，山博行假日公車路線於例假日開行，由左鎮化石園區出發，經山上區公所、山上水道博物館到南瀛天文園區，單趟車程約25分鐘；持山博行車票（購票證明）可當日無限次數搭乘該路線；並可免費轉乘綠幹線、橘幹線公車，再前往玉井、楠西、左鎮、新化、善化、大內等多元山線景點，滿足背包旅客需求。
公共運輸處處長吳俁之表示，本路線由興南汽車客運股份有限公司營運，每30分鐘1班，每日共32班次，採雙向對開營運方式提供服務。車票採一日票（one day pass）模式販售，票價均一價為50元／日（半票25元／日），以電子票證車內刷卡或現金購買車票方式搭乘，相關資訊歡迎至大臺南公車官網查詢。
山博行假日公車乘車資訊
路線及停站：左鎮化石園區—山上水道博物館—山上區公所—南瀛天文館
班次：每日32班，自上午9時至下午5時，每30分一班
票價：一日票均一價50元，上車刷卡或付現後，領取購票證明，憑證當天可無限次搭乘山博行假日公車。
建議一日遊遊程：
臺南火車站（北站）8:15 綠幹線→左鎮化石園區（參觀）→10:30 山博行假日公車→ 山上水道博物館（參觀、館內享用輕食）→ 12:45 山博行假日公車→ 山上公所（市區午餐）→ 14:20 山博行假日公車 → 南瀛天文館 （參觀）→ 17:05橘幹線→善化轉運站（市區晚餐）→ 搭乘臺鐵返回臺南
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