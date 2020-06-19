日環食21日登場 嘉義市府開辦購物節

有「上帝的戒指」之稱的日環食21日登場，2020嘉義市購物節當天也將開跑，嘉義市政府加碼祭出「單筆消費600抽汽車」以及「來嘉住宿送600嘉遊金」2項好康，希望帶動景氣回溫。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），各行各業生意受到影響，嘉義市政府為振興經濟，規劃自21日起至8月31日止為2020嘉義市購物節，不論是食衣住行的消費，憑發票就可參加抽獎。

嘉義市長黃敏惠今天在記者會上致詞時指出，嘉義市位於環蝕帶上，大家為了看日環食，幾乎所有飯店都客滿，甚至嘉義市在地店家也準備最好的伴手禮，讓消費者帶回去與親友分享。

嘉義市府解釋購物節2項好康，包括只要在嘉義市任何店家單筆消費滿新台幣600元，憑發票就能抽汽車和電動機車等300多項大禮，或入住嘉義市購物節特約旅館專案房型，就能拿到600元嘉遊金。

嘉義市府建設處表示，部分飯店搭配中央安心旅遊補助及中央振興券幾乎可以零元入住，旅客選擇專案房型還可再收600元嘉遊金。「花費少少、好康多多」，是防疫旅遊的首選城市。

嘉義市旅館公會理事長李素珍及嘉義市地方特色產業協會理事長劉慶宗都鼓勵業者踴躍參加購物節，搭上嘉義市的振興列車，希望景氣能快速回溫。